Owusu wechelt von Salzburg nach Georgien

Salzburgs Daniel Owusu hat beim georgischen Abstiegskandidaten FK Samtredia unterschrieben.

Für Liefering lief Owusu elf Mal in der 2. Liga auf. FC Red Bull Salzburg via Getty Images

Daniel Owusu verlässt RB Salzburg endgültig und heuert in Georgien beim FK Samtredia an. Der 21-jährige Offensivspieler aus Ghana konnte in Salzburgs A-Team nie Fuß fassen und absolvierte für Liefering und als Leihspieler für Amstetten, Vienna und Horn insgesamt 36 Zweitligaspiele.

Samtredia wurde 2016 das bislang einzige Mal georgischer Meister und entging letzte Saison nur knapp dem Abstieg. Nach aktuell vier Spieltagen in der Jahresmeisterschaft 2024 liegt Samtredia schon wieder am vorletzten Platz der Erovnuli Liga.