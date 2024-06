Owusu und Maul verlassen Fulda

Mittelfeldspieler Dennis Owusu (23) und Ersatztorwart Jannis Maul (20) verlassen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit noch unbekanntem Ziel. Vor allem Owusu, der 29 Einsätze in der vergangenen Runde in der Regionalliga Südwest bestritt, hätten die Hessen gerne behalten. "Trotz intensiver Gespräche konnten wir uns mit Dennis letztendlich nicht über eine Fortsetzung des Vertrages einigen", so der Verein.