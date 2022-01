Owusu stürmt für Erzgebirge Aue

Der FC Erzgebirge Aue verstärkt sich mit Offensivspieler Prince Owusu von Ligakonkurrent SC Paderborn. Der 25-jährige Deutsch-Ghanaer unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der FC Erzgebirge Aue rüstet im Kampf um den Klassenerhalt weiter auf. Ab sofort stürmt Prince Owusu für die Lila-Weißen.

Der 25-jährige Deutsch-Ghanaer unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende, der sich bei Klassenerhalt bis Juni 2023 verlängert.

Bisher spielte Owusu in Ostwestfalen für den SC Paderborn 07, wo er seinen Kontrakt vorzeitig aufgelöst hat. In dieser Saison kommt Owusu bisher auf sieben Einsätze in der 2. Liga, wobei er sechsmal ein- und einmal ausgewechselt wurde.

"Prince Owusu absolviert heute seine sportärztliche Untersuchung am Helios Klinikum Aue und wird anschließend zu unserer Mannschaft stoßen", wird FCE-Präsident Helge Leonhardt auf der Vereinswebsite zitiert. "Er ist ein sehr kantiger Angreifer mit Gardemaß. Wir sind überzeugt, dass Prince eine echte Verstärkung für unser Team und insbesondere für unsere Offensive sein wird."

Owusu ist nach Mittelfeldspieler Jann George (SSV Jahn Regensburg) Aues zweiter Neuzugang in der laufenden Transferperiode.