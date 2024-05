Owomoyela über CL-Finale: "Mit Reus und Kroos gehen zwei ganz Große"

Patrick Owomoyela war 2013 im "deutschen Finale" in Wembley Teil des BVB-Kaders. Elf Jahre später spricht er im Podcast "kicker FE:male" mit Turid Knaak und Anna Sara Lange über die Anforderungen an die Borussia und die Abschiede von Marco Reus und Toni Kroos.

2013 war Patrick Owomoyela zum Zuschauen verurteilt, als Borussia Dortmund das deutsch-deutsche Champions-League-Finale in Wembley mit 1:2 gegen Bayern München verlor. Elf Jahre später steht der BVB erneut im Champions League Finale. Turid Knaak und Anna Sara Lange sprechen im Podcast "kicker FE:male" mit dem Markenbotschafter des BVB.

"Die Stimmung ist super, die Vorfreude ist groß", berichtet Owomoyela von der Stimmung in Dortmund. Dass es in diesem Jahr doch keine Neuauflage des deutsch-deutschen Finales gibt, sieht er positiv. "Vielleicht ist es gegen Real sogar einfacher zu spielen", sagt Owomoyela. Von außen sei "weniger Druck auf dem Kessel, als wenn man jetzt das deutsche Finale zum zweiten Mal in Wembley hätte."

Nach einer 0:2 Niederlage zu Beginn gegen Paris St. Germain habe die Mannschaft gegen Newcastle einen Wendepunkt erlebt. "Dort hat sich die Mannschaft das Selbstvertrauen geholt, da wurde das Feuer entfacht", bilanziert Owomoyela.

Patrick Owomoyela, wie kann der BVB die Königsklasse gewinnen? Heja BVB! Die Tage bis zum großen Champions League Finale in Wembley sind gezählt und die Spannung steigt. Wir wollen euch und uns einstimmen auf den heißen Tanz mit dem königlichen Ballett. Wie gut, dass wir dafür den perfekten Gesprächsgast gefunden haben: Patrick Owomoyela.

Vor dem Finale am Samstagabend (21 Uhr) in Wembley gegen Real Madrid sieht Owomoyela die Borussen besonders gefordert. "Es braucht eine wahnsinnige Tagesleistung, viel Geduld und viel Mut gegen eine Mannschaft, die in so vielen Finals schon stand." Real sei eine Mannschaft , die "kaum aus der Ruhe zu bringen ist, so viel Erfahrung mit Drucksituationen hat". Gegen Real könne der BVB nicht hinterherrennen, "man kann solche Mannschaften nicht verteidigen. Man muss sie beschäftigen, man muss angreifen. Das sind die Plattitüden, die man hört, aber gegen Real Madrid Fakt."

Für zwei deutsche Spieler wird es das letzte Spiel in den Trikots ihrer Vereine sein. Marco Reus auf Seiten des BVB, Toni Kroos auf Seiten Real Madrids. "Man sollte das genießen, beide Spieler nochmal sehen zu können. Eine große Leitfigur aus Dortmund hört auf. Marco Reus wird sich in eine kurze Reihe von großen Namen beim BVB einreihen - und das völlig verdient. Auf der anderen Seite sollte jeder Fußball-Fan Toni Kroos bewundern. Seine Eleganz, seine Ruhe. Das verkörpert eigentlich kaum jemand so wie Toni Kroos. Da gehen zwei ganz, ganz Große".

