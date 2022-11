Owen kritisiert Southgate: "Der Talentierteste sitzt immer noch auf der Bank"

Die englische Nationalmannschaft hat am Freitagabend den vorzeitigen Achtelfinal-Einzug verpasst. Von den Rängen gab es nach dem 0:0 gegen die USA lautstarke Pfiffe, von Michael Owen Kritik an der Spielerauswahl.

Die Three Lions hatten einen furiosen WM-Start hingelegt. Die nach dem 6:2 gegen den Iran aufgekeimte Euphorie wurde am Freitagabend allerdings direkt wieder erstickt. England kam nicht über eine Nullnummer gegen die USA hinaus. Viel zu wenig für die Ansprüche auf der Insel. Statt Achtelfinaleinzug ist nun Hochspannung im Kampf um die K.-o.-Runde angesagt.

Die nun wieder lauter werdende Kritik schien an Nationaltrainer Gareth Southgate abzuperlen. "Natürlich möchte ich, dass die Fans glücklich sind und lächeln. Das haben wir heute nicht geschafft. Unser Ziel ist es aber, die Qualifikation fürs Achtelfinale zu schaffen, dafür haben wir drei Spiele. Du musst ruhig bleiben in diesen Momenten." Ruhig blieben die englischen Fans vor Ort nicht, gellende Pfiffe erreichten die Ohren der englischen Spieler und Verantwortlichen.

Die Vorstellung erinnerte eher an eine Abkühlung am Strand als an das zweite Spiel einer Weltmeisterschaft. "Daily Telegraph"

"Die Vorstellung erinnerte eher an eine Abkühlung am Strand als an das zweite Spiel einer Weltmeisterschaft", schrieb der "Daily Telegraph" am Samstag, der uninspirierte Auftritt sei "eine grausige Rückkehr zu den alten Klageliedern der englischen Gruppenphase". Der "Guardian" sah "eine englische Mannschaft, die sich tapfer gegen die Grundidee dieser Weltmeisterschaft als Unterhaltungsprodukt stellte".

"Wir wissen, dass wir besser spielen können", gestand Stürmer und Kapitän Harry Kane. Nach dem Auftakt hätten die Fans allerdings gedacht, "dass wir jedes Team mit einem Kantersieg schlagen werden, aber das ist nicht der Fall". Man müsse auch mal "mit einem Unentschieden zufrieden sein".

"Ich weiß, dass es viele Nebengeräusche geben wird"

Der Punkt reichte immerhin, um Rang eins in der Gruppe B zu verteidigen und sich in die beste Ausgangslage zu bringen. "Du musst verschiedene Gesichter im Lauf eines Turniers zeigen", erklärte Southgate etwas kryptisch: "Ich weiß, dass es viele Nebengeräusche geben wird." Die gibt es auf der Insel.

Kritik übte beispielsweise der einstige Three-Lions-Torjäger Michael Owen, der Southgates Personalauswahl anzweifelte. "Ich bin erstaunt, dass wir bisher 14 Spieler eingesetzt haben, aber unser talentiertester Spieler immer noch auf der Bank sitzt", schrieb Owen bei Twitter noch während des Spiels. Es blieb bei drei Wechseln. Und Manchester Citys Überflieger Phil Foden, der dabei natürlich gemeint war, saß diesmal 90 Minuten auf der Bank. Im Auftaktspiel hatte das Top-Talent zumindest die letzten 20 Minuten mitwirken dürfen.

Nicht viele Teams holen neun Punkte, sagt Southgate

Southgate begründete Foden später mit taktischen Erwägungen. Eine Erklärung, die die Kritiker angesichts des enttäuschenden Offensivspiels der Three Lions wohl nur bedingt gelten lassen werden. Laut Southgate gebe es aber nun mal nicht viele Teams, die in einer WM-Gruppenphase die maximalen neun Punkte holen. In Gruppe A ist das nicht mehr möglich, in Gruppe B auch nicht - was die These bedingt stützt. 2018 holten drei von acht Gruppensiegern die volle Ausbeute, 2014 waren es vier von acht.

Für Southgate und seine Engländer spricht: Siegt der Vizeeuropameister am Dienstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Wales, ist der Gruppensieg definitiv perfekt. Zum Weiterkommen würde indes selbst eine Niederlage mit drei Toren Differenz reichen.