Overtime-Sieg im Topspiel: Meister Ulm klettert auf Platz eins

Nach sechs Spieltagen standen die EWE Baskets Oldenburg und ratiopharm Ulm jeweils mit einer Bilanz von 5:1 unter den besten Vier der BBL, im Topspiel am Samstag hatte Ulm die Nase vorne. Der Meister ist damit zunächst Tabellenführer.

Topspiel gewonnen: Trevion Williams' Ulmer jubelten in Oldenburg. IMAGO/Nordphoto

Titelverteidiger ratiopharm Ulm hat das BBL-Spitzenspiel am Samstagabend auf dramatische Weise gewonnen und ist Erster. Der Überraschungsmeister siegte beim ersten Verfolger EWE Baskets Oldenburg nach Verlängerung 98:94 (87:87, 47:41) und feierte im siebten Saisonspiel den sechsten Erfolg. Für die Gastgeber war es hingegen die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Serie.

Ulm dominierte die Anfangsphase und lag nach dem ersten Viertel mit sieben Punkten vorne. In der Folge entwickelte sich dann eine Partie auf Augenhöhe, spätestens in der zweiten Hälfte lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch - das erst in der Verlängerung eine Entscheidung fand. Ulms Dakota Mathias war mit 25 Zählern bester Werfer des Spiels.

Alba Berlin und die Niners Chemnitz können am Sonntag noch zu Ulm aufschließen. Die Albatrosse treffen auf die Löwen Braunschweig (15.30 Uhr), für die Niners Chemnitz geht es zu den Tigers Tübingen (18.30 Uhr).

Ebenfalls spannend machten es die Hamburg Towers, die nach zweimaliger Verlängerung bei BG Göttingen einen 123:118-Auswärtssieg feierten. Keine Chance hatten dagegen die Kellerkinder Hakro Merlins Crailsheim (58:96 gegen Rasta Vechta) und MLP Academics Heidelberg (54:87 gegen Würzburg Baskets), die jeweils im siebten Spiel zum sechsten Mal verloren.

Statistik

EWE Baskets Oldenburg - ratiopharm Ulm 94:98 (87:87, 41:47) n.V.

Beste Werfer: Russell (21), Agbakoko (17), Manning (17), DiLeo (15) für Oldenburg - Mathias (25), Klepeisz (14), Figueroa (13), Jallow (11), Williams (10) für Ulm. - Zuschauer: 6200

BG Göttingen - Veolia Towers Hamburg 118:123 (107:107, 95:95, 54:41) n.2.V.

Beste Werfer: Anticevich (23), Gibson (22), Burns (21), Silins (19), Hume (15), Zugic (10) für Göttingen - Meisner (30), King (19), Brauner (16), Hinrichs (15), Durham (15), Christmas (11) für Hamburg. - Zuschauer: 3004

Rasta Vechta - Hakro Merlins Crailsheim 96:58 (42:36)

Beste Werfer: Kuhse (21), Reaves (19), Grünloh (10), Iwundu (10), Aririguzoh (10) für Vechta - Childress (12), Cook (10) für Crailsheim. - Zuschauer: 3140

MLP Academics Heidelberg - Würzburg Baskets 54:87 (23:41)

Beste Werfer: Kesteloot (14), Vargas (10) für Heidelberg - Washington (24), Bess (18), Livingston (17) für Würzburg. - Zuschauer: 3571