Overmars erleidet leichten Schlaganfall - Antwerpen gibt Entwarnung

Der frühere niederländische Nationalspieler Marc Overmars hat einen leichten Schlaganfall erlitten. Sein Klub Royal Antwerp gab inzwischen Entwarnung.

Muss nach einem leichten Schlaganfall vorerst kürzertreten: Marc Overmars. BELGA MAG/AFP via Getty Images

Der belgische Traditionsklub teilte am Freitagabend mit, dass sich Overmars am Donnerstagabend unwohl gefühlt habe und mit einem leichten Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. Inzwischen gehe es dem 49-Jährige wieder gut, er werde sich aber noch eine Weile schonen müssen, hieß es in der Klubmeldung.

Overmars ist in Antwerpen seit März als Technischer Direktor tätig. Das von Mark van Bommel trainierte Team rangiert in der Tabelle der belgischen Jupiler Pro League derzeit auf Platz 3. Zuletzt gelang beim 3:3 bei KVC Westerlo eine spektakuläre Aufholjagd in den Schlussminuten, als ein 1:3-Rückstand per Doppelschlag noch aufgeholt wurde.

Zehn Jahre lang hatte Overmars zuvor als Sportlicher Leiter bei Ajax Amsterdam fungiert, mit dem er als Profi 1995 die Champions League gewonnen hatte. Weitere Stationen des 86-maligen niederländischen Nationalspielers waren der FC Barcelona und der FC Arsenal. Bei Ajax war Overmars allerdings unter unrühmlichen Begleitumständen ausgeschieden.