Ovechkin durch 767. Tor Dritter in ewiger NHL-Torjägerliste

Alexander Ovechkin hat mit dem 767. Tor seiner NHL-Karriere den dritten Rang in der ewigen Torjägerliste übernommen. Vor dem 36 Jahre alten Russen liegen nur noch Gordie Howe mit 801 und Wayne Gretzky mit 894 Treffern.

Alexander Ovechkin hat seinen 767. Treffer erzielt und wurde gefeiert. Icon Sportswire via Getty Images

Ovechkin gelang das Tor zum 3:2 beim Sieg der Washington Capitals gegen die New York Islanders am Dienstagabend (Ortszeit), einem 4:3 nach Penalty-Schießen.

Von Mitspielern und den heimischen Fans wurde er dafür frenetisch gefeiert. "Ich denke jeder wollte, dass ich dieses Tor erziele", sagte Ovechkin. Er bekam wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Vladimir Putin seit Beginn des Krieges in der Ukraine bei Auswärtsspielen der Capitals in Kanada Pfiffe zu hören und wurde öffentlich kritisiert. Bei Partien in Washington dagegen scheint die Zuneigung der Fans sich nicht verändert zu haben.

72. Scorerpunkt in dieser Saison

"Es war hart, aber wir sind Athleten und wir müssen unseren Job machen und uns auf das eine Ding konzentrieren, das wir am besten können", sagte Ovechkin nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP. "Wir spielen einfach Eishockey und genießen unseren Moment." Ovechkin bedauerte, dass seine Frau und die beiden Söhne in Russland sind und nicht dabei sein konnten beim Meilenstein in seiner Karriere. "Es ist natürlich scheiße, dass meine Kinder es nicht gesehen haben, meine Frau es nicht gesehen hat, meine Eltern, aber sie schauen zu Hause. Sie sind glücklich, und das ist das Wichtigste."

Der Treffer war Ovechkins 72. Scorerpunkt in dieser Saison. An der Spitze dieser Liste steht Connor McDavid, der beim wilden 7:5 der Edmonton Oilers gegen die Detroit Red Wings mit einem Treffer und einer Vorlage auf 85 Punkte davonzog und nun zwei Zähler Vorsprung hat auf seinen Teamkollegen Leon Draisaitl und Jonathan Huberdeau von den Florida Panthers.

Draisaitl und Seider mit Assists - Greiss erwischt rabenschwarzen Tag

Draisaitl hatte zwei Vorlagen in der Partie, die Edmonton beim 3:0 und 4:1 scheinbar schon im Griff hatte, aber dann sowohl das 4:4 wie auch das 5:5 hinnehmen musste. Auch Moritz Seider konnte sich in die Scorerliste eintragen, auch wenn sein 37. Assist im 60. Spiel die Niederlage der Red Wings nicht verhindern konnte. Das lag auch daran, dass sein deutscher Teamkollege Thomas Greiss einen rabenschwarzen Tag im Tor erwischte: Der gebürtige Füssener kassierte aus sechs Schüssen drei Gegentore und wurde bereits nach 4:35 Minuten durch Alex Nedeljkovic ersetzt. Der US-Amerikaner machte es anschließend besser und hielt 22 von 25 Schüssen.