Ouwejan ist Schalkes treibende Kraft

Neben Simon Terodde und Marius Bülter gibt es auf Schalke noch einen Spieler, der offensiv eine überaus treibende Kraft darstellt: Thomas Ouwejan glänzt in mehreren Bereichen mit Bestwerten.

Marco Terrazzino hat Simon Terodde die meisten Tore aufgelegt - zehn an der Zahl, alle zu gemeinsamen Zeiten beim VfL Bochum. Dann folgt schon Dominick Drexler mit neun Assists, davon acht beim 1. FC Köln und einer bei Schalke 04. "Ich habe den Eindruck, dass etwas Ähnliches gerade auch mit Thomas Ouwejan auf Schalke entsteht", sagt Terodde im vierseitigen kicker-Interview (Montagsausgabe). "Ich habe schnell gemerkt, dass er einen fantastischen linken Fuß hat."

Zweifellos hat auch Ouwejan seinen Anteil am Schalker Aufschwung. Mit 34 Torschussvorlagen ist der Niederländer nicht nur ligaweit der mit Abstand Beste in dieser Disziplin, sondern er hat auch schon vier direkte Assists auf dem Konto - lediglich St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh (7) und Düsseldorfs Khaled Narey (6) kommen auf mehr. Beim 3:0 in Kiel verwertete Terodde gleich zwei präzise Freistoßflanken Ouwejans, der in den jüngsten beiden Spielen in Rostock (2:0) und gegen Ingolstadt (3:0) zwei weitere Vorlagen folgen ließ - einmal aus dem Spiel heraus (Torschütze Terodde), einmal mit einer Ecke, die Aydin per kunstvollem Kung-Fu-Schuss veredelte.

Möglich, dass Ouwejan zu einem der drei erfolgreichsten S04-Vorlagengeber der vergangenen zehn Jahre avanciert. Die Top drei sind aktuell sein Landsmann Klaas Jan Huntelaar (13 Assists in der Saison 2011/12), Daniel Caligiuri (10, 2017/18) sowie mit jeweils acht Max Meyer (2015/16) und Jefferson Farfan (2013/14).

Nur Kaminski kommt auf mehr Einsatzzeit

Ouwejan, Schalkes bester Scorer hinter Terodde (11 Tore, 2 Vorlagen) und Marius Bülter (3 Tore, 3 Vorlagen), ist ein echter Dauerbrenner. Bislang ist er erst einmal ausgewechselt worden: zuletzt gegen Ingolstadt nach 84 Minuten. Nur Innenverteidiger Marcin Kaminski kommt im Team aktuell auf noch mehr Einsatzzeit.

Der von AZ Alkmaar bis Saisonende ausgeliehene Ouwejan, für den Schalke eine Kaufoption besitzt, hat sich längst für eine Festverpflichtung empfohlen. Die Zahlen des 25-Jährigen belegen eindeutig, dass der Niederländer in Sachen Aufschwung der Schalker, die vier ihrer vergangenen fünf Spiele gewonnen haben, treibende Kraft ist. Mit 259 Sprints liegt er ligaweit auf Rang fünf dieser Kategorie, zudem hat er die meisten Flanken geschlagen (52) und auch zum Mann gebracht (16).