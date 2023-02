Ouwejan fehlt gegen Bochum und vielleicht auch gegen den BVB

Erst geht’s nach Bochum, dann kommt der BVB: Schalke 04 freut sich auf die Revierderby-Wochen, allerdings bleibt die Personallage angespannt. Am Montag gab es Updates zu Ouwejan, Uronen, Skarke und anderen Spielern.

Auch in Bochum nicht dabei: Thomas Ouwejan. IMAGO/Revierfoto

In den vergangenen beiden Spielen hat die Schalker Mannschaft bewiesen, dass sie personelle Ausfälle gut verkraften kann, sowohl defensiv als auch offensiv.

Beim 0:0 bei Union Berlin hatte Thomas Reis die beiden Flügelspieler Tim Skarke und Soichiro Kozuki ersetzen müssen, der Trainer brachte Marius Bülter und Dominick Drexler. Diese beiden begannen nun auch gegen den VfB Stuttgart - und erzielten beim 2:1-Sieg jeweils ein Traumtor.

Zudem musste sich Reis am Samstag gegen die Schwaben auf den Außenverteidigerpositionen etwas einfallen lassen. Cedric Brunner fiel für die rechte Seite aus und wurde durch Mehmet Aydin ersetzt, Jere Uronen und Thomas Ouwejan standen für links nicht zur Verfügung. Es übernahm Henning Matriciani, der prompt an der Entstehung der 1:0-Führung beteiligt war.

Zu Beginn der Vorbereitung auf die beiden Revierderbys beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und gegen Borussia Dortmund sieben Tage später gestaltete sich die Personallage auf Schalke am Montag weiter angespannt. Bis auf Simon Terodde, der wegen einer Erkältung aktuell eine Trainingspause einlegt, geht es dabei ausnahmslos um Spieler, deren Zustände schon zuletzt mal größere, mal kleinere Sorgen bereiteten.

Brunner und Kozuki auf dem Weg der Besserung

Vergleichsweise wenig Sorgen muss man sich um Brunner machen. Er hatte gegen Stuttgart wegen eines Nasenbeinbruchs nicht zur Verfügung gestanden, dürfte in Bochum aber wieder dabei sein. Zwar trainierte er am Montag noch ohne die angekündigte Gesichtsmaske, was aber nur daran lag, dass bei der Maßanfertigung noch Korrekturen notwendig sind.

Auch Kozuki, bis zum Spiel gegen Stuttgart Schalkes einziger Torschütze dieses Kalenderjahres (beim 1:6 gegen RB Leipzig), ist nach seiner Bänderverletzung im Fuß auf einem guten Weg. Es ist wahrscheinlich, dass er am Samstag ins Aufgebot zurückkehren kann, mit einem Startelfeinsatz ist aber nicht zu rechnen.

Skarke und Ouwejan fehlen in Bochum

Weniger gut stellt sich die aktuelle Verfassung von Ouwejan, Skarke und Uronen dar. Skarke macht weiterhin seine Fußprellung zu schaffen, er wird das Ruhrpottderby gegen Bochum auf jeden Fall verpassen. Das gilt ebenso für Ouwejan, der Adduktorenprobleme hat und möglicherweise auch gegen den BVB ausfallen wird. Bei Uronen (muskuläre Beschwerden) müsse man "von Tag zu Tag schauen", sagt Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzspielerabteilung.