Ouwejan am Ball, Pieringer als zusätzliche Option

Nun endlich könnte es so weit sein: Thomas Ouwejan steht vor seinem Kader-Comeback bei Schalke 04. Mit Marvin Pieringer kann Trainer Mike Büskens für die restlichen drei Spiele als zusätzliche Kraft im Angriff planen.

Mehrmals hatten die Schalker eine Kaderrückkehr Thomas Ouwejans in Aussicht gestellt, immer wieder entschied man sich aber dann doch dagegen, um mit Blick auf die hartnäckige Wadenverletzung des Linksfußes kein Risiko einzugehen. Drei Spieltage vor Schluss sieht es nun aber so aus, als könnte der Niederländer tatsächlich noch einmal aktiv in den Aufstiegskampf eingreifen.

Mittlerweile trainiert Ouwejan wieder mit dem Ball am Fuß. Wahrscheinlich zählt er am Freitag gegen den SV Sandhausen (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erstmals wieder zum Aufgebot. Sollte er voll einsatzfähig sein, wäre er sogar ein Kandidat für die Startelf. Kerim Calhanoglu müsste dann seinen Platz auf der linken Seite wieder räumen.

Seit Büskens Anfang März das Traineramt übernommen hat, konnte Ouwejan sechsmal nicht dabei sein, nur einmal wirkte der gefürchtete Flankengeber (drei Tore, acht Assists) unter Büskens' Regie mit - beim 2:1 gegen Dynamo Dresden (kicker-Note 3,5).

Pieringer als Alternative für Terodde und Bülter

Das volle Trainingsprogramm absolviert inzwischen wieder Marvin Pieringer. Der Stürmer hatte sich vor einem Monat im Test gegen den FC Utrecht einen Jochbeinbruch zugezogen, ab sofort ist er eine zusätzliche Alternative für den Angriff, in dem Simon Terodde und Marius Bülter gesetzt sind.