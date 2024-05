Outing im Fußball: Ängste, Schikanen, Rücktritte - und ein Freitod

Im Profifußball der Männer ist die Angst vorm Coming-Out groß. Warum ist das so? Was muss sich ändern, damit sich was ändert? In einem vielfältigen Report, der Impuls sein soll für mehr Aufklärung, Akzeptanz und Sichtbarkeit, beleuchtet der kicker dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven.

Die gleiche Herausforderung, drei unterschiedliche Schicksale: Justin Fashanu, Thomas Hitzlsperger und Robbie Rogers (v. li.). imago images (2), Getty Images