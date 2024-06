Ouro-Tagba soll per Leihe nach Regensburg kommen

Mit Nico Ochojski und Dejan Galjen haben die Oberpfälzer bereits zwei Neue präsentiert. Läuft künftig auch Mansour Ouro-Tagba für den SSV auf? Gut möglich. Nach kicker-Informationen könnte das Sturmtalent über Umwege in Regensburg landen. Der 19-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit für 1860 München in 19 Drittliga-Einsätzen drei Tore erzielte, ist ablösefrei zu haben. Das Gedankenspiel des Bundesliga-Absteigers 1. FC Köln um den früheren Jahn-Geschäftsführer Christian Keller sieht offenbar vor, das Talent zu binden und zunächst ein Jahr lang an Zweitliga-Konkurrent Jahn Regensburg zu verleihen.