Ouedraogo wechselt nicht zu Bayern

Assan Ouedraogo wird den FC Schalke 04 in diesem Sommer nicht in Richtung München verlassen. "Es hat nie eine Zusage von Assan und uns an den FC Bayern gegeben, obwohl wir seit Monaten einen gut dotierten und unterschriftsreifen Vertrag vom FC Bayern vorliegen hatten", sagte sein Vater Alassane gegenüber "Sky" und betonte: "Assan trägt Schalke im Herzen, das kann ich versichern." Ob der 18-Jährige auch in der kommenden Saison in Königsblau auflaufen wird, entscheide sich "zeitnah". Bayern habe inzwischen jedenfalls mitgeteilt, "dass sie sich aus verschiedenen Gründen einen Transfer von Assan in diesem Sommer nicht leisten wollen". So könnte es Ouedraogo nach England ziehen - schließlich seien, so Alassane, mehrere Premier-League-Klubs an seinem Sohn interessiert.