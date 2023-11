Ouedraogo fehlt Schalke auch gegen Elversberg, reist aber zum DFB

Der FC Schalke 04 muss auch im kommenden Liga-Spiel gegen Elversberg auf Assan Ouedraogo verzichten. Womöglich könnte der 17-Jährige noch länger fehlen.

Wenn Schalke 04 am Freitagabend auf Elversberg trifft, wird Assan Ouedraogo nicht mit dabei sein. Der 17-Jährige ist weiterhin am Oberschenkel angeschlagen, eine strukturelle Verletzung konnte nach einem MRT am Mittwoch aber ausgeschlossen werden. Laut Vereinsangaben halten Ouedraogos Beschwerden jedoch "nach wie vor an, sodass der Mittelfeldspieler auch nach eigenem Empfinden nicht spielfit für die Partie gegen Elversberg ist".

Es ist somit das dritte Pflichtspiel in Folge, das der Youngster verpasst. Bereits im Pokal auf St. Pauli (1:2 n.V.) und in der Liga gegen Nürnberg (2:1) fehlte Ouedraogo im Kader. In jenen von Deutschland für die U-17-WM in Indonesien wurde das Talent jedoch berufen, am Donnerstag wird Ouedraogo die Reise zum DFB antreten. Schalke gebe Ouedraogo "in die Obhut des DFB, damit sie sich ein eigenes Bild machen können und ihn behutsam weiter aufbauen können", wird Sportdirektor André Hechelmann in einer Klub-Mitteilung zitiert.

Die Vertrauensbasis der Knappen für die Verantwortlichen beim Verband ruhen auf guten Erfahrungen. "Bei der U-17-EM vor einigen Monaten wurde er nach einer langen Verletzung sukzessive erfolgreich integriert", so Hechelmann, der jedoch eindeutige Vorstellungen hat, was Schalkes wohl wertvollsten Spieler angeht. "Unsere klare Erwartungshaltung ist nun, dass der DFB ihn erneut schrittweise an das Team heranführt, um dann zu schauen, ob er für Turniereinsätze in Frage kommt."

Nach der Gruppenphase wird neu entschieden

Für die deutsche Mannschaft geht es in der Gruppenphase bereits am Sonntag (13 Uhr) gegen Mexiko los. Diese Partie dürfte für Ouedraogo wohl zu früh kommen, es folgen aber zeitnah die Duelle mit Neuseeland (15.11., 13 Uhr) und Venezuela (18.11., 10 Uhr). Nach der Gruppenhase endet derweil die offizielle Abstellungsperiode. "Zu diesem Zeitpunkt wird erneut abgestimmt werden, ob Ouedraogo bei der U-17-Nationalmannschaft bleiben oder zurück nach Gelsenkirchen reisen wird", so der Verein.

Kommt Deutschland bis ins Finale, welches am 1. Dezember steigt, und bleibt Ouedraogo beim DFB, könnte er auch Schalkes Auswärtsspiel in Düsseldorf (25.11., 20.30 Uhr) sowie die Heimpartie gegen Osnabrück (1.12., 18.30 Uhr) verpassen.