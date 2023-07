Ottensen zerlegt Flensburg - Evseevs früher Geniestreich reicht Meppen

Der Startschuss in der Regionalliga Nord ist gefallen. Am Freitag siegten Lohne und Meppen, am Samstag zeigte sich Teutonia Ottensen in Flensburg von seiner allerbesten Seite.

Ottensen sofort in Hochform

Sowohl dem SC Weiche Flensburg 08 als auch dem FC Teutonia Ottensen wird nachgesagt, dass diese Saison nach oben was gehen könnte. Im direkten Duell am Samstag wehrten die Hausherren nach einer Viertelstunde einen Eckball zu kurz ab. Der sogenannte zweite Ball landete im Fünfmeterraum bei Weidlich, der die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie bugsierte. Einen aufweckenden Effekt für Flensburg hatte dieser Rückschlag nicht, vielmehr bastelten die Hamburger am zweiten Tor, das in Minute 40 fiel. Nach einem Zusammenprall von Pfeil mit Siala schnappte sich Igwe den Ball und vollstreckte aus kurzer Distanz. Manche hätten wohl damit gerechnet, dass Schiedsrichter Strampe das Spiel wegen des Zusammenpralls unterbrechen würde, doch der Treffer zählte. Die Gäste mussten Siala mit einer blutenden Platzwunde am Kopf übrigens kurz danach auswechseln. Nach dem umstrittenen zweiten Treffer kam Hektik auf, Strampe hatte Mühe, eine größere Rudelbildung aufzulösen. Nach der Pause beruhigten sich die Gemüter etwas. Ein Ehlers-Schuss, der in der 50. Minute knapp vorbei zischte, sollte eigentlich die in der Kabine neu entfachte Flensburger Entschlossenheit demonstrieren, doch schon 180 Sekunden später schloss Wohlers einen Konter zum 3:0 für Teutonia ab. Ottensen war noch nicht satt und Istefo erhöhte in der 68. Minute mit einem wuchtigen Kopfball auf 4:0, Berisha traf nach einem weiteren Konter flach ins kurze Eck, 5:0 in der 84. Minute. Monteiro kratzte in der Nachspielzeit einen Lupfer von Hoppe für seinen geschlagenen Torwart Liesegang von der Linie und sorgte dafür, dass bei Ottensen hinten die Null stand. Mit 5:0 gingen beide Kontrahenten auseinander.

Wengerowski trifft doppelt

Einmal früh, einmal spät. Blau-Weiß Lohne ist dank Wengerowskis Doppelpack erfolgreich in die neue Saison gestartet. BWL war im ersten Abschnitt spielbestimmend und lag zunächst verdient durch Wengerowski in Führung (14.). Weitere Chancen ließ der Gastgeber jedoch ungenutzt. Mehr oder weniger aus dem Nichts gelang Luyeye dann der Ausgleich für 96. Mit dem 1:1 kippte auch die Partie. Der Hannoveraner Nachwuchs hatte allen voran durch Stepantsev nun die Führung auf dem Schlappen, ging aber ebenfalls fahrlässig mit seinen Chancen um. Nach der Pause stand das Spiel auf Messers Schneide. Es ging hin und her - letztlich mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Tönnies setzte Wengerowski stark in Szene, der nicht lange zögert und die Kugel direkt zum umjubelten Lohner Sieg in die Maschen feuerte (84.).

Meppen zeigt sich von 0:8 erholt

Absteiger Meppen ist der Start in die Regionalliga-Saison geglückt, was nach dem 0:8 im Test gegen Rödinghausen nicht selbstverständlich schien. Nach nur 180 Sekunden hatte Evseev einen Geistesblitz und zog einfach mal aus über 40 Metern ab und überraschte dabei Keeper Siefkes, über dessen Kopf sich der Ball ins Tor senkte. Im Gegensatz zum Test in Rödinghausen stand Meppen diesmal defensiv stabil, ließ kaum Chancen zu. Einzig die Verwertung der eigenen Möglichkeiten war nicht ideal, denn zur Pause hätte es gut und gerne 3:0 stehen können - vielleicht müssen. Somit blieb der zweite Durchgang spannend. Und die SV Drochtersen/Assel kam. Letztlich sollten die Gäste aber nicht treffen und Meppen den knappen Erfolg über die Zeit retten.