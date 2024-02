Ottensen vergibt spät den Sieg - Gindorf glänzt bei Hannover II

Die U 23 von Hannover 96 hat am Sonntag dank Lars Gindorf wieder vier Punkte Vorsprung auf Meppen aufgebaut. Teutonia Ottensen ließ sich bei Schlusslicht Spelle-Venhaus spät den Sieg entreißen, während beim Hamburger SV II ein U-17-Weltmeister auffällig war, aber an der Niederlage gegen Holstein Kiel II auch nichts ändern konnte.

Will der FC Teutonia Ottensen noch mal ins Titel-Rennen der Regionalliga Nord eingreifen, müssen Hürden wie der Tabellen-Letzte SC Spelle-Venhaus übersprungen werden. Zunächst entwickelte sich am Sonntag das erwartete Spiel: Ottensen hatte die Kontrolle, der SCSV versuchte es mit einem kompakten Defensiv-Riegel. Fabian Graudenz fand in der 8. Minute zwar eine Lücke, doch Torwart Bernd Lichtenstein war zweimal innerhalb weniger Sekunden reaktionsschnell zur Stelle. Fast hätte Spelle den Spielverlauf kurz nach der Pause auf den Kopf gestellt: Jonas Tepper sah, dass Teutonia-Keeper Marius Liesegang etwas weit vor seinem Gehäuse stand, doch die Bogenlampe von der Mittellinie ging knapp daneben. In der 54. Minute schlug Ottensen zu. Lichtenstein parierte einen Schuss von Affamefuna-Michael Ifeadigo, doch den Abpraller brachte Gazi Siala im Tor unter. Spelle hatte nichts mehr zu verlieren und wurde mutiger. Einen von Steffen Wranik ausgeführten Freistoß von der Strafraumgrenze parierte Liesegang noch, doch kurz vor Schluss überwand ihn Jip Kemna zum Ausgleich. Auch wenn das Schlusslicht in der Tabelle mit dem Rücken zur Wand steht, war das dennoch ein Achtungserfolg, während Ottensen bei neun Punkten Rückstand auf Tabellenführer Hannover 96 II, bei einem Spiel mehr in der Hinterhand, sich zukünftig nicht mehr viele Ausrutscher erlauben darf.

Der SV Meppen hatte am Mittwoch gegen Oldenburg vorgelegt, am Sonntag konnte Spitzenreiter Hannover 96 II den alten Vier-Punkte-Abstand wiederherstellen. Im Auswärtsspiel beim geografisch nahegelegenen TSV Havelse ließ die 96-Reserve zunächst nichts zu, ehe die Hausherren ab der 30. Minute plötzlich zu einigen Chancen kamen. Unter anderem musste Eric Uhlmann auf der Linie retten. Doch in der 37. Minute war das heimische Zwischenhoch vorbei, dann stocherte Lars Gindorf den Ball aus kurzer Distanz zur Hannoveraner Führung in die Maschen. Mit einem Drehschuss legte Gindorf bald das 2:0 nach (40.). Nicht nur das Momentum, die ganze Partie war nun fest in der Hand des Spitzenreiters, der es aber lange Zeit versäumte, den Deckel endgültig draufzuschrauben. Erst in der 80. Minute erhöhte Husseyn Chakroun auf 3:0, Gindorf trug sich auch ein drittes Mal in die Torschützenliste ein (85.), ehe Marko Ilic mit einem Freistoß-Schlenzer, bei dem 96-Torwart Leo Weinkauf keine gute Figur abgab, noch etwas Ergebniskosmetik betrieb.

Der Sieger zwischen Eintracht Norderstedt und SV Drochtersen/Assel wäre für den Moment größere Abstiegssorgen los gewesen. Den ersten Hochkaräter vergaben die Gäste, Willi Reincke scheiterte mit einem Kopfball am reaktionsschnellen Arne Exner. In der 40. Minute zog Schiedsrichter Jannik Schneider nach einem Foulspiel Gelb-Rot für Drochtersens Miguel Fernandes. Doch auch in Unterzahl agierten die Gäste mutig nach vorne. In Minute 65 fand eine Flanke von Dennis Rosin am langen Pfosten Felix Schmiederer, der D/A freistehend in Führung schoss. Norderstedt biss mit vielen Halbfeld-Flanken auf Granit, auf der Gegenseite rauschte ein Schuss von Arian Khodabakhshian knapp am Tor vorbei. Schlussendlich nahmen die Niedersachsen tatsächlich alle drei Punkte mit nach Hause.

Die U 23 des FC St. Pauli ist derzeit nicht zu stoppen. Am Sonntag bei Blau-Weiß Lohne dominierten die Gastgeber zwar zunächst und Nico Thoben traf nach einer Ecke in der 33. Minute auch zum hochverdienten 1:0, doch danach fanden die Kiez-Kicker zurück ins Spiel. In Minute 43 legte Johann von Knebel quer auf Luca Günther, der zum 1:1-Pausenstand vollendete. Nach Wiederbeginn dauerte es keine 120 Sekunden, da dribbelte Gwang-in Lee in den Strafraum und erzielte die Pauli-Führung. Mit einem Lupfer erhöhte Mika Clausen auf 3:1 (55.). Von Lohne kam im Anschluss nicht mehr allzu viel, sodass St. Pauli II seinen vierten Sieg in Folge feierte.

Den Sonntag eröffneten die beiden Zweitvertretungen des Hamburger SV und von Holstein Kiel. Die KSV erwischte einen Start nach Maß, Jannis Voß erzielte nach einer unzureichend geklärten Ecke das 1:0 in der 5. Minute. Die Jung-Störche blieben auf dem Gaspedal, nach schöner Kombination erhöhte Stanislav Fehler in der 12. Minute auf 2:0. Nach und nach wachte der HSV auf, Emmanuel Appiah traf nach knapp einer halben Stunde den Pfosten. Doch bis zum Pausenpfiff blieb die Leistungssteigerung der Hamburger ohne Lohn. Die zweite Hälfte war knapp sechs Minuten alt, da köpfte Tom Sanne nach einem Eckball zum Anschlusstreffer ein. Dieses Ergebnis hatte nicht lange Bestand, weil Diyar Saka in der 53. Minute für die Kieler zum 3:1 traf. Spätestens jetzt entwickelte sich eine attraktive Begegnung, in der U-17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya nach energischem Solo-Lauf vor KSV-Keeper Noah Cole Oberbeck eiskalt blieb und zum abermaligen Anschluss einnetzte (59.). Kurz darauf kam Sanne aus spitzem Winkel zum Schuss und scheiterte am Außenpfosten. Die KSV Holstein stand nun stark unter Druck. Erst handelte sich Lasse Jetz wegen wiederholtem Foulspiels Gelb-Rot ein (75.), dann traf mit Yalcinkaya der nächste HSV-Spieler das Tor-Gestänge. In der 90. Minute schoss der U-17-Weltmeister noch mal knapp drüber, Oberbeck rettete tief in der Nachspielzeit per Fußabwehr gegen David Igboanugo ein letztes Mal, dann war der Auswärtssieg perfekt. Auf Hamburger Seite noch erwähnenswert: Profi William Mikelbrencis stand in der Start-Elf und wurde nach 64 Minuten ausgewechselt.

Das wäre sie gewesen: die Chance für Kilia Kiel, im Abstiegskampf zumindest ein kleines Lebenszeichen zu senden. Mit einem Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen den SSV Jeddeloh II hätte der Aufsteiger nicht nur den Abstand zum rettenden Ufer verkürzen, sondern zugleich mit dem SSV einen weiteren Konkurrenten in den Abstiegsstrudel ziehen können. Stattdessen kam Kilia nicht über ein 1:1 hinaus und tritt im Keller damit weiter auf der Stelle. Mit dem Remis kann sich der Aufsteiger dabei sogar durchaus glücklich schätzen, sah es nach dem Treffer von Jeddelohs Winter-Neuzugang Dennis Lerche in der 73. Minute zwischenzeitlich sogar nach einer schmerzhaften Niederlage aus. In Person von Benjamin Petrick fand Kiel kurz vor Schluss aber noch die nötige Antwort, um Jeddeloh tabellarisch nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren. Sollte der angestrebte Klassenerhalt umgesetzt werden, muss Kilia dringend mit dem Siegen anfangen. Seit dem 5. Spieltag konnten die Kieler nur ein Spiel gewinnen, mit mageren zwölf Punkten und deutlich mehr Spielen als die Konkurrenz deutet aktuell alles auf den direkten Abstieg hin.