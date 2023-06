Ottensen und Interimscoach Krohn gehen getrennte Wege

Richard Krohn wird in der kommenden Saison nicht als Cheftrainer bei Teutonia Ottensen an der Seitenlinie stehen. Beide Parteien haben den bis 2024 laufenden Vertrag einvernehmlich zum 30.06.2023 aufgelöst.

Nicht länger Cheftrainer in Ottensen: Interimstrainer Richard Krohn IMAGO/Lobeca

Mehr zur Regionalliga Nord Startseite

Tabelle

Statistiken

Transfers

Mitte Mai hatte sich der FC Teutonia Ottensen von seinem damaligen Cheftrainer David Bergner getrennt und mit dem erst 27-jährigen David Krohn direkt eine Interimslösung vorgestellt. Krohn war im vergangenen Sommer als Co-Trainer von Viktoria Berlin nach Ottensen gewechselt und stand nach dem 35. Spieltag als Cheftrainer an der Seitenlinie. In seiner kurzen Amtszeit sorgte Krohn freilich nicht mehr für eine große sportliche Veränderung, führte die Teutonen im letzten Pflichtspiel beim 1:0 gegen den TSV Sasel immerhin aber zum Titel des Hamburger Landespokals.

Dennoch wird Krohn nicht über den Sommer hinaus als Cheftrainer des FC Teutonia angestellt bleiben. Beide Parteien haben den bis 2024 laufenden Vertrag einvernehmlich zum 30.06.2023 aufgelöst. "In erster Linie sind wir Richard dankbar für seine geleistete Arbeit in den vergangenen zwölf Monaten. In einem gemeinsamen Gespräch sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht sinnvoll ist. Wir bedanken uns bei Richard und wünschen ihm für die Zukunft sportlichen Erfolg", erklärt Sportchef Liborio Mazzagatti.

Wer Krohns Nachfolge antreten wird, ist bislang noch nicht klar.