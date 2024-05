Ottensen: Sendzik kommt aus Lübeck

Luke Sendzik verlässt den 1. FC Phönix Lübeck und schließt sich Liga-Konkurrent FC Teutonia Ottensen an. Der 21-jährige gebürtiger Hamburger will an der Kreuzeiche den nächsten Schritt gehen, "möglichst viele Spiele machen und mit dem Team eine erfolgreiche Saison spielen". Kevin Weidlich, sportlicher Leiter, beschreibt den Neuzugang als "hungrig". "Wir sehen viel Potenzial in ihm. Wir freuen uns, dass er in der kommenden Saison seine Qualitäten für uns auf den Platz bringen wird.“ In Lübeck bestritt Sendzik bisher 17 Regionalliga-Spiele.