Ottensen lotst Wagner an die Kreuzeiche

Der FC Teutonia Ottensen hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Ole Wagner wechselt aus der U19 des ETV an die Kreuzkirche. In der abgelaufenen Saison führte der 18-Jährige die Eimsbütteler als Kapitän aufs Feld. Ausgebildet wurde der gelernte Linksverteidiger beim FC St. Pauli, wo er 32 Spiele in den Junioren-Bundesligen absolvierte.