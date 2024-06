Ottensen holt Routinier Eden zurück

Der FC Teutonia Ottensen holt Davidson Eden nach zwei Jahren zurück an die Kreuzeiche. Der 36-jährige Abwehrspieler kommt aus der Hamburger Oberliga vom FC Alsterbrüder. "Dave ist ein absoluter Führungsspieler, der eine Menge Erfahrung auf hohem Niveau mitbringt. Er kennt den Verein und Teile der Mannschaft aus den letzten Jahren. Wir sind sehr froh, dass wir Dave zurück an die Kreuze holen konnten“, so der sportliche Leiter Kevin Weidlich.