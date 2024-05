Ottensen: Auch Kapitän Coffie bleibt

Der FC Teutonia 05 und Kapitän Marcus Coffie haben sich auf die Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages geeinigt. In der aktuellen Saison stand der 29-Jährige in 36 Spielen auf dem Platz. "Mit Marcus konnten wir eine absolute Identifikationsfigur des Vereins an uns binden", so Kevin Weidlich, Sportlicher Leiter. "Hamburg ist meine Heimatstadt und ich fühle mich hier sehr wohl", sagt Coffie selbst.