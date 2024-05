Ottensen: Auch Graudenz geht in die Oberliga

Fabian Graudenz verlässt den FC Teutonia Ottensen nach zwei Jahren. Der Offensivspiel wechselt in die Hamburger Oberliga zur TuS Dassendorf und Ex-Trainer Thomas Seeliger. Der sagt über 32-jährigen Neuzugang: "Fabian und ich kennen uns noch aus Flensburger Zeiten. Er ist ein super Fußballer und auch neben dem Platz ein feiner Junge. Fabian hat bei großen Vereinen seine herausragende offensive Qualität mit seinem Torinstinkt unter Beweis stellen. Insgesamt bekommen wir einen sehr erfahrenden Spieler mit gutem Ehrgeiz, der uns sicherlich weiterhelfen wird." In seinen zwei Spielzeit an der Kreuzeiche absolvierte Graudenz 55 Liga-Spiele für Ottensen.