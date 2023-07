Otte und Marterer weiter - Hanfmann gegen Fritz unterbrochen

Der Grand Slam in Wimbledon startete am Montag mit sechs Deutschen. Maximilian Marterer und Oscar Otte zogen weiter, Daniel Altmaier schied aus. Yannik Hanfmann zwang Taylor Fritz in den fünften Satz, dann wurde das Match wegen Dunkelheit unterbrochen.

Die Auslosung wollte es so, dass es in der ersten Runde zu einem deutsch-deutschen Duell zwischen Oscar Otte und Dominik Koepfer kam. In Teilen war es ein ausgeglichenes Match, das jedoch in drei Sätzen entschieden wurde - Koepfer leistete sich unter dem Strich zu viele leichte Fehler. So jubelte der 29-jährige Kölner Otte, der das Hauptfeld als Qualifikant erreicht hatte, über den Sieg und zog dank eines 7:5, 6:3, 7:6 (11:9) in die zweite Runde ein. Otte verwandelte nach 2:07 Stunden seinen dritten Matchball und bekommt es jetzt mit Daniel Elahi Galan Riveros zu tun. Der Kolumbianer rang Yoshihito Nishioka (Japan) in drei Sätzen mit 6:4, 6:3, 6:3 nieder.

Weniger gut lief es für Daniel Altmaier, der sich in vier Sätzen dem Australier Aleksandar Vukic beugen musste. Der 27-Jährige, der als Nummer 87 der Welt 21 Plätze schlechter geführt wird als sein deutscher Gegenspieler, setzte sich mit 6:3, 7:6 (7:1), 3:6, 7:5 durch.

Yannick Hanfmann wiederum schnupperte an einer faustdicken Überraschung, hatte nach verlorenem ersten Satz den gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz am Rande einer Niederlage. Der Weltranglistenneunte rettete sich aber in den fünften Satz. In diesem wurde das Match dann beim Stand von 3:2 aus Sicht des Favoriten wegen Dunkelheit unterbrochen.

Damit steht sowohl Hanfmann als auch Fritz womöglich eine unruhige Nacht bevor, denn die Entscheidung über Sieg oder Niederlage fällt erst am Dienstag - eine genaue Zeit, wann das Match wieder starten wird, ist noch nicht bekannt.

Marterer sorgt für ersten deutschen Sieg

Für den ersten deutschen Sieg im All England Club hatte zuvor Maximilian Marterer gesorgt. Der Qualifikant gab auf einem Außenplatz dem favorisierten Kroaten Borna Gojo in 2:46 Stunden mit 7:5, 6:7 (8:10), 6:3, 6:4 das Nachsehen und erreichte damit wie im Vorjahr die zweite Runde - aufgrund des Regens war das Match zwischenzeitlich für rund 90 Minuten unterbrochen.

Marterer trifft nun entweder auf Michael Mmoh (USA) aus den USA, der als Lucky Loser fast schon sensationell den kanadischen Top-Spieler Felix Auger-Aliassime aus dem Turnier geworfen hat (7:6, 6:7, 7:6, 6:4).