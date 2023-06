Otte und Marterer schaffen Sprung in Wimbledon-Hauptfeld - Frauen-Duo scheitert

Maximilian Marterer bekommt Aufwind in einem sportlich schwächeren Jahr. Er schlägt den Besieger des Weltranglistenersten - und hat somit einen Platz in der 1. Runde von Wimbledon sicher.

Oscar Otte hat seine sportliche Talfahrt rechtzeitig vor Wimbledon beendet und beim Rasen-Klassiker den Sprung ins Hauptfeld geschafft. Der 29 Jahre alte Kölner gewann am Donnerstag in der letzten Qualifikationsrunde gegen den Australier Marc Polmans mit 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 7:5 und ist damit beim am Montag beginnenden dritten Grand-Slam-Turnier der Saison dabei.

Zuletzt hatte Otte auch wegen vieler Krankheiten und Verletzungen oft in der ersten Runde verloren und war in der Weltrangliste bis auf Platz 195 zurückgefallen. Deshalb war er nicht direkt für Wimbledon qualifiziert.

Korpatsch unterliegt Shootingstar

Ebenfalls im Hauptfeld dabei ist Maximilian Marterer. Der 28 Jahre alte Nürnberger gewann in seinem letzten Qualifikationsspiel gegen den an Nummer drei gesetzten Ungarn Fabian Marozsan mit 7:5, 6:4, 6:7 (5:7), 5:7, 7:5. Marozsan hatte Mitte Mai in Rom mit einem Sieg über den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz für großes Aufsehen gesorgt. Nicht nur deswegen darf Marterers Platz im Hauptfeld als bemerkenswerter Erfolg gewertet werden - für den 169. der Welt läuft es in diesem Jahr sportlich noch überhaupt nicht.

Bei den Damen schaffte dagegen keine weitere deutsche Spielerin den Sprung ins Hauptfeld. Laura Siegemund verlor am Donnerstag gegen Yanina Wickmayer 4:6, 7:5, 3:6. Tamara Korpatsch unterlag kurz zuvor dem erst 16 Jahre alten russischen Shootingstar Mirra Andreeva 5:7, 7:5, 2:6. Die Auslosung findet an diesem Freitag (11.00 Uhr MESZ) statt. Los geht es an der Church Road dann am Montag.