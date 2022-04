Otte überrascht gesetzten Karatsev

Überraschung durch Oscar Otte: Der Kölner ist in Belgrad ins Viertelfinale eingezogen, nachdem er den favorisierten Aslan Karatsev auschaltetete.

In der Runde der letzten Acht in Belgrad: Oscar Otte. AFP via Getty Images

Der 28-Jährige gewann gegen den an vier gesetzten Russen Aslan Karatsev überraschend mit 6:7 (4:7), 6:1, 6:3.

Im Viertelfinale trifft der Kölner am Freitag auf Fabio Fognini, der den Slowenen Aljaz Bedene in zwei Sätzen besiegte. Gegen den 34-jährigen Italiener absolvierte Otte bislang noch kein offizielles ATP-Match.

Otte ist als einziger deutscher Spieler in Belgrad am Start. In seinem Erstrunden-Match hatte Otte den Chilenen Alejandro Tabilo in zwei Sätzen mit 6:0 und 6:3 klar besiegt.

Tabilo ist in der Weltrangliste auf Position 91 gelistet, Otte steht mit Platz 67 so gut wie noch nie in seiner Karriere da.

Bei der mit 597.900 Euro dotierten Veranstaltung ist der Weltranglistenerste und Lokalmatador Novak Djokovic der Topfavorit.