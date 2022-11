Ottawa verliert trotz zwei Toren von Stützle

Tim Stützle hat im Heimspiel seiner Ottawa Senators gegen die Vegas Golden Knights am Donnerstag (Ortszeit) zwei Tore geschossen, er konnte die 4:5 (1:3, 2:2, 1:0)-Niederlage aber nicht verhindern.

Tim Stützle traf zwar doppelt, doch Ottawa unterlag trotzdem den Knights. NHLI via Getty Images

Damit haben die Senators in der NHL ihre vergangenen vier Partien verloren. Stützle markierte Ende des zweiten und Anfang des dritten Drittels die letzten beiden Tore der Begegnung. Zum sechsten Mal in seiner NHL-Karriere hat der gebürtige Viersener in einem Spiel mindestens zwei Tore erzielt.

Für den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers ist die Erfolgsserie gerissen. Nach fünf Siegen nacheinander zog der Playoff-Halbfinalist der vergangenen Saison gegen die New Jersey Devils mit 3:4 (1:1, 2:0, 0:3) den Kürzeren. Draisaitl hatte im zweiten Drittel in Überzahl die 3:1-Führung besorgt und damit seinen sechsten Saisontreffer erzielt, doch im Schlussdurchgang kassierten die Oilers drei Tore.

Moritz Seider fuhr mit den Detroit Red Wings einen 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)-Heimsieg über die Washington Capitols ein. Nico Sturm musste sich mit den San Jose Sharks nach Penalty-Schießen den Florida Panthers mit 3:4 (0:1, 0:1, 3:1) geschlagen geben. Sowohl Seider als auch Sturm blieben ohne Torbeteiligung.