Stützle trifft ohne Mühe - Tkachuks Traumstart

Die Ottawa Senators haben binnen 30 Stunden den zweiten 5:2-Heimsieg gefeiert. Diesmal war auch Tim Stützle unter den Torschützen.

Die Ottawa Senators können mit ihrem Start in die neue Saison der NHL zufrieden sein. In der Nacht auf Montag (MESZ) feierten die Kanadier, die die Play-offs in der vergangenen Spielzeit verpasst hatten, einen 5:2-Heimsieg gegen Ex-Meister Tampa Bay Lightning - exakt 30 Stunden nach ihrem 5:2-Heimsieg gegen die Philadelphia Flyers.

Und wieder traf Topstürmer Brady Tkachuk doppelt. Der Senators-Kapitän ist damit der erste Spieler der Franchise-Geschichte, der in den ersten beiden Heimspielen einer Saison mindestens zweimal erfolgreich ist. Gegen den Lightning markierte Tkachuk das zwischenzeitliche 2:1 (29.) und das vorentscheidende 4:2 (53.), dem Tim Stützle per Schuss ins leere Tor noch den 5:2-Endstand folgen ließ (58.).

Für den 21 Jahre jungen deutschen Nationalspieler, der satte 22 Minuten Eiszeit bekam, war es bereits der zweite Saisontreffer. Neuzugang Vladimir Tarasenko hatte mit seinem ersten Tor im neuen Dress die Richtung vorgegeben (8.). Der 31-jährige Russe war im Sommer von den New York Rangers gekommen, für die er 2022/23 50 Scorerpunkte gesammelt hatte.

"Uns interessiert nicht, ob wir gewinnen oder verlieren"

Nachdem die Senators ihr Auftaktmatch mit 3:5 bei den Carolina Hurricanes verloren hatten, fühlen sie sich nun in der jungen Saison angekommen. Tkachuk, der auch noch einen Treffer vorbereitete, freute sich über "zwei Spiele, in denen wir unseren Eishockey-Stil gespielt haben". Das sei erst einmal das Ziel gewesen. "Uns interessiert nicht, ob wir gewinnen oder verlieren, es geht nur darum, wie schnell wir zu unserem Spiel finden." Am Donnerstag (1 Uhr, MESZ) geht es gegen die Washington Capitals weiter.

Derweil haben die Anaheim Ducks im zweiten Spiel ihren ersten Sieg eingefahren, der Matchwinner war schnell gefunden: Frank Vatrano steuerte gleich drei Tore zum 6:3-Erfolg gegen die Carolina Hurricanes bei. Für die Gäste reichte ein Doppelpack von Teuvo Teravainen nicht für Punkte.