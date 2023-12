Senators-Durststrecke beendet: Stützle trifft in der Overtime zum Sieg

Die Niederlagenserie der Ottawa Senators hat gegen die Pittsburgh Penguins dank Tim Stützle ein Ende gefunden. Es sollte der einzige Erfolg für die deutschen NHL-Profis bleiben.

Aufatmen bei Ottawa: Die Senators beendeten am Samstagabend gegen Pittsburgh ihre seit sechs Partien anhaltende Sieglosserie mit einem 5:4-Erfolg in der Overtime. Bis zum siegbringenden Treffer von Stützle nach 70 Sekunden der Extrazeit - es war das siebte Saisontor für den 21 Jahre alten Angreifer - war es ein hartes Stück Arbeit, denn die Penguins ließen sich von den Gastgebern einfach nicht abschütteln und selbst von zwei Zwei-Tore-Rückständen (1:3, 2:4) nicht entmutigen.

Kris Letang (58.) rettete sein Team in die Overtime, in der dann aber Ottawas Interimscoach Jacques Martin - die Senators hatten sich zu Beginn der Woche von Coach D.J. Smith getrennt - an der Bande seinen ersten Sieg feiern konnte. Mit ihm jubelte als Assistent Ex-Profi Daniel Alfredsson, der mit 1108 Scorerpunkten der erfolgreichste Spieler in Ottawas Historie ist. Trotz des zwölften Saisonsiegs belegt Ottawa in der Eastern Conference den letzten Platz.

Assists für Seider und Peterka ohne Ertrag

Stützles Erfolgserlebnis sollte am Samstag das einzige für die deutschen Profis bleiben. Dabei hatte das Gastspiel für Detroit und Moritz Seider in New Jersey gut begonnen - der deutsche Nationalverteidiger sammelte bei Patrick Kanes Führungstor (5.) einen Assist und freute sich später über die erneute Führung von Shayne Gostisbehere (31.). Doch Timo Meier egalisierte zweimal und Tyler Toffolis 14. Saisontor führte schließlich zum 3:2-Erfolg der Devils (53.).

Das gleiche Schicksal erlitt J. J. Peterka. Trotz einer Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:2 stand für seine Buffalo Sabres bei den New York Rangers ein 3:4 zu Buche, Chris Kreider war in der Overtime der entscheidende Mann bei den Rangers (63.).

Torspektakel in St. Louis

Das torreichste Spiel fand in St. Louis statt, wo Lukas Reichel mit Chicago gastierte. Die Blackhawks befanden sich dabei nach Nick Folignos zweitem Treffer zum 5:2 (46.) auf der Siegerstraße. Zwei Doppelschläge der Blues aber vermiesten dem Team aus Windy City dann doch den Abend: Jake Neighbours (51.) und Jordan Kyrou (52.) sowie Justin Faulk (58.) und erneut Kyrou (59.) sorgten für einen spektakulären 7:5-Sieg für St. Louis.