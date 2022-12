"Gute Nachrichten" von Stützle - Senators siegen weiter

Auch ohne Tim Stützle hält das Zwischenhoch der Ottawa Senators an. Moritz Seider ging dagegen erneut als Verlierer vom Eis. Die NHL am Donnerstagmorgen.

Grund zur Freude hatte Trainer D.J. Smith schon vor dem 3:2-Sieg seiner Ottawa Senators gegen die Montreal Canadiens in der Nacht auf Donnerstag (MEZ): Tim Stützle wird seiner Mannschaft weniger lange fehlen als befürchtet. Der 20-Jährige, der zwei Tage zuvor beim 3:0-Heimerfolg gegen Anaheim Ducks nach einem harten Gegnercheck frühzeitig das Eis hatte verlassen müssen, könnte sogar vor Weihnachten noch einmal eingreifen.

Wie Smith kanadischen Medien mitteilte, hat Stützle eine Schulterprellung erlitten. Eine strukturelle Verletzung liege nicht vor. "Das sind gute Nachrichten", sagte er und hofft auf eine nur sieben- bis zehntätige Zwangspause. "Timmy ist ein echter Wettkampftyp. Ich weiß, dass er spielen will. Wenn kein Risiko besteht, dass er sich schlimmer verletzt hat und der Schmerz nicht zu groß ist, würde er spielen, glaube ich."

Gegen die Canadiens setzte das Schlusslicht der Atlantic Division seine kleine Siegesserie auch ohne Stützle fort. Nach dem 3:2 bei den Nashville Predators und dem 3:0 gegen Anaheim jubelten die Senators zum dritten Mal hintereinander. Alex DeBrincat hatte in der Entstehung aller drei Tore der Gastgeber seinen Schläger im Spiel. Shane Pinto (22.), Drake Batherson (26.) und Brady Tkachuk (29.) schossen im Mitteldrittel die vorentscheidende 3:0-Führung heraus. "Wir nehmen gerade jeden Sieg", sagte Smith danach.

Gaudreau tut den Red Wings weh - Martin mit 35 Paraden

Am Samstag (19 Uhr MEZ) geht es für die Senators bei den Detroit Red Wings weiter, deren Formkurve gerade umgekehrt verläuft. Auch Moritz Seider, der 29:31 Minuten zum Einsatz kam, konnte die vierte Niederlage in Serie nicht verhindern. Mit 1:4 unterlagen die Red Wings bei den Minnesota Wild, die sich in der Central Division auf den dritten Platz schoben. Frederick Gaudreau erzielte das erste und - per Empty Net Goal - das letzte Tor.

Im dritten NHL-Spiel des Tages setzten sich die Vancouver Canucks mit 4:3 im Penaltyschießen bei den Calgary Flames durch. Spencer Martin war dabei mit 35 Paraden ein entscheidender Faktor.