Makellos in Stockholm: Stützle und die Senators bezwingen auch die Wild

Die Tour nach Stockholm hat sich gelohnt: Tim Stützle und die Ottawa Senators haben auch das zweite Spiel im Rahmen der Global Series der NHL gewonnen. Torwart Anton Forsberg spielte gegen Minnesota eine Hauptrolle.

Youngster Tim Stützle, beim ersten Auftritt der Senators in der Avicii Arena in der schwedischen Hauptstadt Stockholm mit dem spektakulären Siegtreffer in der Overtime gegen die Detroit Red Wings noch der gefeierte Held, ging gegen die Minnesota Wild zwar leer aus, durfte sich mit seinem Team dennoch über den zweiten Sieg bei den Global Series der NHL in Schweden freuen.

Beim 2:1 gegen Minnesota Wild mussten die Senators in Stockholm allerdings über das Penaltyschießen gehen, bei dem auch Stützle, zuletzt mit fünf Punkten in den vergangenen zwei Partien, antrat und vergab.

Zuvor hatte Ottawa Glück, dass Minnesotas Marcus Johansson zu Beginn des zweiten Abschnitts die große Chance zur Führung per Penalty ausließ. Das 1:0 für die Wild holte dann Marco Rossi nach, der einen Schuss von Brock Faber entscheidend abfälschte.

Forsberg: Assistgeber und im Penaltyschießen unbezwingbar

Die Führung hielt bis zur 44. Minute, ehe Erik Brännström für die Senators nach einem Wechselfehler der Wild ausglich. Der Schwede wurde direkt von Goalie Anton Forsberg bedient, während Minnesota gerade komplett das Personal tauschte. Brännström hämmerte den Puck unter die Latte zum 1:1.

Letztlich ging es in die Verlängerung. Dort hielt Forsberg das 1:1 fest - und dann auch den Sieg im Penaltyschießen. Zwar vergab Stützle als erster Schütze der Senators, doch im Anschluss hielt Forsberg drei Penaltys, während Josh Norris Ottawa den Sieg bescherte.

Dritter Sieg der Senators in Folge

Für die Kanadier war es der dritte Sieg in Folge, der zweite bei den Global Series 2023. Für Ottawa geht es am Donnerstag (1 Uhr MEZ) wieder in der Heimat gegen die New Jersey Devils weiter, die Wild treten am Sonntag (14 Uhr MEZ) noch einmal in Stockholm gegen die Toronto Maple Leafs an.