Oilers-Sieg im deutsch-deutschen Duell - McDavid auf den Spuren von Gretzky

Die Edmonton Oilers untermauerten beim Aufeinandertreffen der beiden deutschen Center Leon Draisaitl und Tim Stützle ihre starke Form.

Die Oilers erwischten einen Traumstart: Connor McDavid erzielte - nach Vorlage von Leon Draisaitl - nach nur 138 Sekunden die Führung (3.). Im zweiten Drittel entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch. Jake Sanderson glich nur 21 Sekunden nach Wiederbeginn aus, doch Zach Hyman brachte Edmonton mit einem verwandelten Penalty wieder in Führung (22.), Ryan McLeod - nach toller McDavid-Vorarbeit - gelang sogar ein Unterzahl-Tor zum 3:1 (36.).

Zwei Shorthander und ein verletzter Goalie

Innerhalb von gut zwei Minuten kamen die Senators zurück: Claude Giroux traf im Powerplay nur 17 Sekunden nach dem McLeod-Treffer (36.), Erik Brännström sorgte mit einem satten Schuss für das 3:3 nach 40 Minuten (38.).

Im Schlussabschnitt sorgten die Oilers dann doch noch für klare Verhältnisse. Ausgerechnet Jesse Puljujärvi, der womöglich schon in Kürze auf die Waiverliste gesetzt werden könnte, traf zum 4:3 (44.), Derek Ryan mit einem weiteren Shorthander sowie Ryan Nugent-Hopkins im Powerplay (55.) sorgten für den Endstand. Bitter für Ottawa: Keeper Anton Forsberg verletzte sich beim sechsten Gegentreffer womöglich schwer, und musste per Trage vom Eis gebracht werden.

Während Draisaitl am Ende auf zwei Vorlagen kam, schaffte McDavid (ein Tor, zwei Assists) Historisches: Als erst zweiter Spieler in der NHL-Geschichte nach Wayne Gretzky gelang es ihm in der Partie in Ottawa, in einer Saison bereits zum zweiten Mal in mindestens 15 Partien nacheinander stets zu punkten. Tim Stützle blieb ohne Scorerpunkt.

Seider mit zwei Vorlagen, Sabres brechen ein

Ebenfalls schon früh am Samstag spielten mit Moritz Seider und J.J. Peterka zwei weitere deutsche Akteure - nach Blitzstart für beide Akteure mit ihren Teams mit gänzlich unterschiedlichem Ausgang: Denn während Seiders Detroit Red Wings gegen die Vancouver Canucks mit 5:2 siegte, verloren Peterkas Buffalo Sabres nach früher 2:0-Führung gegen die Calgary Flames sogar noch mit 2:7.

Seider bereitete die ersten beiden Red-Wings-Tore mit vor, Peterka war an den beiden Buffalo-Treffern nicht beteiligt.