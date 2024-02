Stützle baut seine Serie aus - Matthews hängt weiter alle ab

Tim Stützle punktet im vierten Spiel hintereinander, Moritz Seider ringt mit Detroit die Colorado Avalanche nieder, und Auston Matthews hört nicht auf zu treffen. Die NHL am Freitagmorgen.

Die Playoffs bleiben für die Ottawa Senators auch im siebten Jahr hintereinander nur ein Traum. Das heißt aber nicht, dass sie nicht konkurrenzfähig wären: In der Nacht auf Freitag (MEZ) bezwang das zweitschlechteste Team im Osten das zweitbeste Team im Westen, die Dallas Stars, mit 4:1. Josh Norris war mit einem Doppelpack Matchwinner der Senators, aber auch Tim Stützle durfte sich freuen: Durch seinen Assist beim zwischenzeitlichen 3:1 baute der 22-Jährige seine kleine Punkteserie auf vier Spiele aus (drei Tore, drei Assists).

Auston Matthews ist da allerdings in ganz anderen Sphären unterwegs. Der inzwischen 26-jährige First Pick beim Draft 2016 und NHL-MVP 2022 erzielte beim furiosen 7:3-Auswärtssieg seiner Toronto Maple Leafs über Titelverteidiger Vegas Golden Knights sein bereits 52. Saisontor - der zweitbeste Sam Reinhart von den Florida Panthers hat mit 39 satte 13 weniger. Matthews, der aus Arizona stammt und unter anderem in Zürich ausgebildet wurde, hat damit in seinen jüngsten fünf Partien immer getroffen und zehn Tore erzielt.

Während die Golden Knights nun vier ihrer letzten fünf Auftritte verloren haben, bauten die Maple Leafs ihre Siegesserie auf sechs aus. Mit sechs Punkten Vorsprung auf die Detroit Red Wings sind sie Dritter in der Atlantic Division.

Kane lässt Seider & Co. in der Overtime jubeln

Jene Red Wings haben die Playoffs aber ebenfalls im Blick. Mit einem 2:1 nach Verlängerung über die Colorado Avalanche fuhren sie ihren dritten Sieg nacheinander ein. Patrick Kane war in der Overtime erfolgreich, Moritz Seider hatte mit knapp 23 Minuten die meiste Eiszeit seiner Mannschaft.

Auch Philipp Grubauer durfte mal wieder mitmischen. Der Goalie erlebte beim 5:2 seiner Seattle Kraken gegen die Vancouver Canucks seinen erst zweiten Einsatz im Jahr 2024 und parierte 19 Schüsse. Vorne war Jared McCann an vier der fünf Tore direkt beteiligt (ein Tor, drei Assists), Jordan Eberle traf doppelt.