Doppelpacker Stützle klettert in Bestenliste - Hurricanes unaufhaltsam

Die Ottawa Senators bremsen die Buffalo Sabres nicht nur dank Tim Stützle aus, die Carolina Hurricanes gewinnen auch das Topspiel, und die Seattle Kraken machen einen Schritt aus dem Tief. Die NHL am Montagmorgen.

Tim Stützle hat einen Traumstart ins neue Jahr hingelegt. Beim 3:1-Sieg seiner Ottawa Senators gegen die Buffalo Sabres traf der 20 Jahre junge Viersener ganz früh und ganz spät. Durch sein Führungstor nach 47 Sekunden und ein Empty-Net-Goal 71 Sekunden vor dem Ende gelang ihm zum siebten Mal in seiner NHL-Karriere ein Spiel mit mehr als einem Treffer.

Nur Martin Havlat traf in Ottawas Franchise-Geschichte vor seinem 21. Geburtstag noch einmal öfter mindestens doppelt als Stützle, der am 15. Januar 21 wird. Nach seiner Schulterverletzung hat der Youngster schnell wieder in die Spur gefunden und punktete nun bereits im fünften Spiel hintereinander (vier Tore, zwei Vorlagen).

Ein Matchwinner bei den Senators war aber auch Goalie Anton Forsberg, der bei seinem ersten Start seit dem 18. Dezember mit 33 Paraden glänzte - und das gegen die Sabres, die zuvor nicht nur sechsmal am Stück gewonnen hatten, sondern in dieser Saison gemeinsam mit den Boston Bruins die meisten Treffer aller NHL-Team verzeichnen (138). Selbst eine doppelte Unterzahl gegen Ende des ersten Drittels überstanden die Gastgeber unbeschadet. JJ Peterka stand bei den Sabres 12:20 Minuten auf dem Eis.

Hurricanes bauen Franchise-Rekord aus, Karlsson seine Punkteserie

Während Ottawa nun bis auf einen Punkt an die Sabres herangerückt ist, von den Play-off-Plätzen aber ein gutes Stück entfernt bleibt, präsentieren sich die Carolina Hurricanes weiterhin unaufhaltsam. Im Spitzenspiel der Metropolitan Division bei den zweitplatzierten New Jersey Devils feierte der Spitzenreiter per 5:4 nach Penaltyschießen den bereits elften Sieg in Serie - Franchise-Rekord ausgebaut. Derek Stepan traf doppelt, im Shootout war nur Andrei Svechnikov erfolgreich.

Außerdem jubelten die San Jose Sharks nach 0:2-Rückstand im zweiten Drittel über einen 5:2-Sieg bei den Chicago Blackhawks nach zuvor drei Niederlagen in Serie. Erik Karlsson baute seine Punkteserie mit zwei Assists auf 13 Spiele aus (zwei Tore, 19 Vorlagen, Sharks-Rekord). Fünf verschiedene Spieler trafen für die Gäste, bei denen Nico Sturm (14:33 Minuten) ohne Scorerpunkt blieb.

Ein Lebenszeichen sendeten derweil die Seattle Kraken, die sich gegen die New York Islanders mit 4:1 durchsetzten. Das Team um den nicht eingesetzten Philipp Grubauer hatte zuvor acht von elf Spielen verloren, darunter die jüngsten drei. Martin Jones zeigte im Kraken-Tor 18 Paraden.