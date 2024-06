Ott schließt sich dem TSV Aubstadt an

Nico Ott wird künftig für den TSV Aubstadt auflaufen. Der 25-jährige Defensiv-Spezialist wechselt vom Regionalliga-Absteiger SV Schalding-Heining ans Grabfeld. Beim SVS kam Ott in der abgelaufenen Saison 24-mal zum Einsatz, in Aubstadt will er den nächsten Schritt gehen.