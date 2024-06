Ostermeier verlängert in Leverkusen

Selina Ostermeier wird auch über den Sommer hinaus für Bayer Leverkusen auflaufen. Die 25 Jahre alte Defensivspielerin, die 2022 von der SGS Essen kam, verlängerte ihren Vertrag bis Sommer 2025. In ihrer Vita stehen bislang 68 Spiele in der Bundesliga, in denen ihr drei Tore gelangen.