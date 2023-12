Ostermann: "Am Ende geht es um den Gesamtverein"

Elard Ostermann will die Leistung seiner Mannschaft nicht nur anhand der Tabelle bewerten. Der U-23-Trainer des FC St. Pauli sieht die Entwicklung im Vordergrund. Chancen auf Einsatzzeit bei den Profis haben seine Spieler aber kaum.

Ein Heimsieg vor Weihnachten - das stand noch auf dem Wunschzettel beim Nachwuchs des FC St. Pauli. Doch gegen die beiden Abstiegskandidaten Eimsbüttel und Spelle-Venhaus klappte dies nicht, was allerdings nur an der geschlossenen Schneedecke im Edmund-Plambeck-Stadion lag und nicht an den Leistungen der Mannschaft.

Vor die stellt sich Trainer Elard Ostermann ausdrücklich: "Man darf nicht den Fehler machen, alles nach der Tabelle zu bewerten. Als zweite Mannschaft stehen auch andere Dinge im Mittelpunkt, denn am Ende geht es um den Gesamtverein. Da bin ich mit der Entwicklung meiner Jungs zufrieden, auch wenn es hier und da natürlich schneller gehen dürfte."

Elf Siege und 36 Punkte holte sein Team in der vergangenen Saison in der Rückrunde und war damit die Nummer drei hinter dem HSV II und Aufsteiger VfB Lübeck. Damit entging das Team in einer Horror-Konstellation mit Verkleinerung der Liga, zwei Drittliga-Absteigern und der Relegation tatsächlich noch dem Abstieg. Ganz so schwierig erscheint die Lage diesmal nicht, zumal die drei Punkte am Grünen Tisch gegen Phönix Lübeck nun endgültig sicher sind, nachdem die Schleswig-Holsteiner den Kampf gegen Windmühlen wegen des Einsatzes von Michael Kobert beim (sportlichen) 2:1 aufgegeben haben. Damit hat St. Pauli sechs Punkte Vorsprung auf Flensburg, das nach momentaner Lage auf dem ersten Abstiegsplatz steht.

Was passiert mit U-17-Weltmeister Eric da Silva Moreira?

Zufrieden kann Ostermann mit der Situation nicht sein, hat aber auch an mehreren Fronten zu kämpfen. Eine davon ist, dass die Profis (zu) erfolgreich sind und damit der Abstand zum viertklassigen Team wächst. Außerdem: Beim Zweitligateam gibt es im Gegensatz zu den Vorjahren kaum Verletzungs-Ausfälle - was ja grundsätzlich eher positiv ist - aber so hat der Nachwuchs selten die Chance, in den Kader zu rutschen. Immerhin: Im Pokal am Mittwoch war Innenverteidiger Tjark Scheller im DFB-Pokal in Homburg dabei und hat damit momentan Lennart Appe, Hamburgs Jugendspieler des Jahres 2022, den Rang abgelaufen.

Er ist nicht der einzige junge Spieler, der sich oben im Training zeigen darf - dazu gehören Luca Günther und Gwang-in Lee. Doch deren Alltag ist eben derzeit die Regionalliga mit eher mittelmäßigen Leistungen. Profi-Perspektive? Quasi null! Das gilt derzeit selbst für U-17-Weltmeister Eric da Silva Moreira. Ihn "musste" Ostermann bei der 0:2-Niederlage in Drochtersen zum ersten Einsatz bringen, um ihn möglichst an den Verein zu binden. Doch den Rechtsverteidiger zieht es am Saisonende wohl zu höheren Aufgaben. Für Ostermann ist dies ein Spagat, darf er sich doch in seinen Aufgaben nun nicht verzetteln, denn die vordringlichteste lautet: Klassenerhalt!