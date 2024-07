Osterhages Start in Freiburg: "Überzeugt und glücklich"

Mit Bochum hat Patrick Osterhage den Abstieg noch in der Relegation verhindert, jetzt will er mit Freiburg möglichst in andere Gefilde der Bundesliga vordringen. Er traut dem Sport-Club einiges zu.

Seit Mitte April stand offiziell fest, dass Patrick Osterhage in diesem Sommer vom VfL Bochum zum SC Freiburg wechselt. Das Saisonfinale seines neuen Vereins hat er zwar interessiert verfolgt, war er vor allem mit dem Abstiegskampf in Bochum beschäftigt. "Wir hatten selbst genug zu tun, um unsere Ziele zu erreichen, deswegen war ich voll darauf konzentriert", sagte der 24-Jährige beim Trainingsstart in Freiburg.

Mit dem VfL hat er auf dramatische Weise noch den Klassenerhalt geschafft, und bereits am dritten Spieltag wird er im Europa-Park Stadion auf seinen bisherigen Klub treffen, bei dem er die vergangenen drei Jahre unter Vertrag stand.

"Das Stadion ist super, noch brandneu, es gefällt mir sehr gut, die Kabinen sind top. Hier gibt es alles was man braucht, um gut zu arbeiten", urteilte der Mittelfeldspieler über sein neues Umfeld. Und er hat weitere Unterschiede zu seinem bisherigen Arbeitsplatz ausgemacht. "Ich denke, dass die Qualität nochmal höher ist, und die Umgebung und die Stadt sind auch etwas anderes als im Ruhrpott", sagte Osterhage grinsend.

Er habe sich zwar in Bochum mit den ehemaligen Freiburgern Keven Schlotterbeck und Heiko Butscher ausgetauscht, die "beide positive Erfahrungen geschildert haben", letztlich war er von seiner Entscheidung für den Sport-Club aber "auch ohne Tipps überzeugt und glücklich damit".

Entwicklung steht im Vordergrund

Sportlich sei ihm in den Gesprächen mit den Verantwortlichen aufgezeigt worden, wie mit ihm geplant wird. "Ich denke, dass ich hier gut reinpasse, aber im Mannschaftssport muss jeder seine Rolle erfüllen, das muss sich entwickeln", betonte Osterhage. "Klar will jeder spielen, aber in erster Linie will ich mich weiter entwickeln. Ich bin kein Talent mehr, sondern ein gestandener Spieler."

Er kann auf die Erfahrung aus 60 Bundesligaspielen bauen. Und er hofft darauf, dass er mit Freiburg an deren erfolgreiche Vorsaisons anknüpfen und diese bestätigen kann, vielleicht sogar ein bisschen mehr. "Stuttgart und Leverkusen haben einen Sprung gemacht, vielleicht kann sich so etwas in die Richtung entwickeln - aber es ist eine lange Saison", ruderte der 24-Jährige gleich wieder zurück.

Der Start unter dem neuen Chefcoach Julian Schuster hat ihm jedenfalls gefallen: "Ich habe ihn als sehr aufgeräumt und sehr engagiert kennengelernt. Man sieht, dass er auch Bock auf die Saison hat, mit der Mannschaft, dem Staff und den Fans etwas Schönes zu schaffen nach der Streich-Ära." Nicht nur für ihn gebe es nun "neue Formen und Impulse" im Training. "Es ist schön, immer weiter zu lernen", sagte Osterhage.