Osterhage: Viel Talent und ein klarer Auftrag

Seine Premierensaison in der Bundesliga verlief nicht überragend, aber sehr ordentlich. Derzeit ist Patrick Osterhage mit der U 21 unterwegs; von seinem Bochumer Trainer hat er einen klaren Auftrag.

So richtig zufrieden war der laufstarke Mittelfeldmann nicht mit seiner ersten Saison in der Bundesliga. 13 Einsätze insgesamt, darunter das Highlight mit dem 4:2 gegen den FC Bayern, zu dem Patrick Osterhage zwei Assists lieferte - aus seiner Sicht hätte es mehr sein dürfen.

Einerlei, Trainer Thomas Reis ist vollauf zufrieden mit der Entwicklung des 22-Jährigen, der ja "jetzt erst richtig im Senioren-Fußball angekommen ist". Kurios dabei: In seiner Dortmunder Zeit - beim BVB spielte er in der Jugend und in der zweiten Mannschaft - kam Osterhage wegen diverser schwerer Verletzungen gerade mal auf acht Einsätze in der Regionalliga. In der Bundesliga-Saison 2021/22 also war er deutlich häufiger am Ball.

Reis: "Er hat jetzt wieder Vertrauen in seinen Körper"

"Es ist wichtig, dass er jetzt eine Saison absolvieren konnte, in der ihn nicht schon wieder größere Verletzungen aus der Bahn warfen", so Reis. "Er hat jetzt wieder Vertrauen in seinen Körper und hat genau die Ansätze gezeigt, die ich von ihm erwartet habe."

Der Bochumer Coach schätzt den Nachwuchsmann, der aktuell für den deutschen U-21-Kader nominiert ist, als "sehr gut ausgebildeten Box-to-box-Spieler mit Tiefgang". Ein guter Balleroberer ist Osterhage zudem, äußerst laufstark. Sein Manko allerdings: "Wenn er den Ball erobert hat im Mittelfeld, dann verliert er ihn zu leicht wieder, ihm unterlaufen einfach zu viele Fehlpässe. Daran arbeitet er", so Reis, "das muss er unbedingt abstellen."

Unermüdlicher Dauerläufer

Sehr lernwillig sei der Mittelfeldmann, lobt Reis, und es kam in der abgelaufenen Saison vor, dass er Capitano Anthony Losilla, fast schon traditionell der Spieler mit den meisten Laufkilometern auf dem Tacho, nach einer Partie mal fragte, welcher Spieler denn womöglich noch mehr gerannt war als er selbst. Die Antwort: Osterhage.

Der unermüdliche Dauerläufer spielt jedenfalls bei der Umgestaltung des Bochumer Mittelfeldes eine größere Rolle. Schließlich sind Eduard Löwen und Elvis Rexhbecaj nicht mehr da, fraglich auch, ob Milos Pantovic verlängert oder einen neuen Klub sucht. Es werden also Planstellen frei im Mittelfeld.

Osterhage immerhin hat seine Qualitäten schon nachgewiesen, jetzt fehlt ihm noch die Konstanz. Und an der Sache mit den schnellen Ballverlusten muss er ja auch arbeiten.