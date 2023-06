Osterhage verpasst U-21-EM - Di Salvo muss Duo streichen

Die U-21-EM findet ohne Patrick Osterhage statt. Der Mittelfeldspieler des VfL Bochum muss passen - und verringert damit auch den Druck auf die Teamkollegen etwas.

Spätestens in sechs Tagen muss U-21-Cheftrainer Antonio Di Salvo sein finales Aufgebot für die U-21-EM in Rumänien und Georgien bekanntgeben. Seit Donnerstag ist klar, dass er nur noch zwei statt drei Spieler streichen muss.

Denn Patrick Osterhage kann nicht am Turnier teilnehmen. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler des VfL Bochum fällt nach Angaben des DFB verletzungsbedingt aus. Osterhage, der am 34. Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen nach einer Muskelblessur nach rund einmonatiger Zwangspause als Einwechselspieler sein Comeback gefeiert hatte, habe sich "zum Ende der Saison verletzt" und werde "nicht rechtzeitig fit", heißt es in einer Mitteilung des Verbands.

Di Salvo nominiert nicht nach

Weil Di Salvo auf eine Nachnominierung verzichtet, besteht sein Kader nur noch aus 25 Spielern. Diese bereiten sich ab Samstag in Prad (Südtirol) auf die EM vor, die am 21. Juni beginnt und am 8. Juli endet. Bis zum Abend des 14. Juli muss Di Salvo noch zwei Spieler aussortieren. Jeder Teilnehmer darf nur 23 Spieler für das Turnier melden. Durch Osterhages Ausfall steigen nun die Chancen für die Teamkollegen, den "Cut" zu schaffen.

Der viermalige U-21-Nationalspieler, einst ausgebildet bei Werder Bremen, war im Sommer 2021 von Borussia Dortmund II nach Bochum gewechselt und kommt seitdem auf 36 Bundesliga-Spiele - 23 davon in der abgelaufenen Saison (kein Scorerpunkt, kicker-Notenschnitt 4,04). Von seinen elf Startelfeinsätzen sammelte Osterhage acht in der Rückrunde, die der VfL mit dem Klassenerhalt am letzten Spieltag krönte.

Titelverteidiger Deutschland trifft bei der U-21-EM in der Gruppenphase auf Israel (22. Juni), Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni, alle 18 Uhr, LIVE! bei kicker).