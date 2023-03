Osterhage: Treff mit dem "Tiger" und ein nicht alltäglicher Abend

Patrick Osterhage ist zurück bei der U-21-Nationalmannschaft, letztmals wurde er im Juni 2022 nominiert - jetzt will er sich auch für die im Sommer stattfindende EM empfehlen. Am liebsten: mit zwei Siegen aus den nun bevorstehenden Testspielen.

"Es ist einfach Spielzeit", sagt Patrick Osterhage, "Spielzeit im Verein" - die der Profi des VfL Bochum als ausschlaggebend erachtet, dass er nun wieder für die deutsche U21-Nationalmannschaft berufen wurde. Im vergangenen September sowie im November fehlte er im Aufgebot von Cheftrainer Antonio Di Salvo. In der Bundesliga stand der 23-Jährige zuletzt drei Mal in der Startelf. "Jetzt habe ich meine Chance bekommen und sie ganz gut genutzt", erklärt der gestärkte Osterhage, insbesondere nach den jüngsten Siegen gegen den 1. FC Köln (2:0) und RB Leipzig (1:0).

Für die U 21 verfolgt der Mittelfeldspieler nun ganz ähnliche Pläne, in den Testspielen am Freitag gegen die Auswahl Japans und am Dienstag in Rumänien. "Das sind zwei gute Gegner, gegen die man sich zeigen und einspielen kann für die EM", so Osterhage, und diesen letzten Lehrgang vor dem Trainingslager im Juni wolle man "mit einem guten Gefühl" abschließen, betont er: "Am besten mit guten Ergebnissen - also zwei Siegen".

Osterhage und der Bochumer Treff mit Gerland

Dass er selbst dann auch zum endgültigen 23er-Kader gehören will, mit dem der DFB die am 21. Juni beginnende Europameisterschaft in Georgien und Rumänien bestreitet, machte der Bochumer deutlich: "Natürlich wäre man gern dabei - dafür muss man im Verein spielen und sich auch hier empfehlen, im Training und den Spielen." Mit Coach Di Salvo habe er "offen und ehrlich" über seine persönliche Situation gesprochen, Osterhage weiß, woran er ist.

Und dann ist da ja noch Hermann Gerland, der "Tiger" - als Co-Trainer der U 21, der als gebürtiger Bochumer und Ex-VfLer womöglich nochmal etwas näher hinschaut bei Osterhage: "Ich habe ihn schon öfter in Bochum getroffen, wir haben mehrmals miteinander gesprochen, auch bei den Spielen im vergangenen Sommer", sagt der zweimalige U21-Nationalspieler. Aus den Bochumer Treff mit dem 68-Jährigen könne er jedes Mal "einfach ganz viel mitnehmen, weil er so viel Erfahrung hat, so viele Spieler und Spiele gesehen hat. Da versuche ich alles aufzusaugen, was er einem mitgibt."

Osterhage: "Das pusht einen natürlich"

Dass die U 21 dieser Tage am DFB-Campus in Frankfurt auf dem Nebenplatz der A-Nationalmannschaft trainiert, empfindet Osterhage ebenfalls als möglichen Mehrwert: "Daran ist die enge Verdrahtung zwischen U 21 und A-Team zu sehen." Am Abend ist zudem ein gemeinsamer Teamabend vorgesehen - für den Bochumer ein Erlebnis, das "nicht alltäglich" sei: "Es ist eine schöne Geste und zeigt die Nähe der beiden Mannschaften."

Und eine sportliche "Extra-Motivation" sieht Osterhage auch darin, dass immer mehr Spieler aus der U 21 zur deutschen A-Elf aufrücken, wie nun etwa Kevin Schade, Malick Thiaw, Felix Nmecha oder Josha Vagnoman: "Das pusht einen natürlich nochmal."