Osterhage im Aufwind: Schon wieder ein Ausrufezeichen

Zu Saisonbeginn hatten ihn nur wenige auf der Rechnung. Mittlerweile ist Patrick Osterhage ein wichtiger Faktor im Bochumer Mittelfeld.

Als Dauerläufer hat Osterhage schon immer überzeugt, mit viel Fleiß und großem Aufwand. Häufig aber gab es Spiele, in denen er zwar viele Löcher stopfte, aber zum Beispiel nach vorne wenig Akzente setzte. Inzwischen bietet der Anfang Februar 24 Jahre alt gewordene Mittelfeldmann ein Rundum-Paket, das sich sehen lassen kann.

Keine Frage, der energische Linksfüßer hat sich festgespielt im Zentrum, stets als Partner des erfahrenen Anthony Losilla, dem er in Sachen Laufleistung in nichts nachsteht, häufig sogar noch bessere Werte aufweist als der Capitano. Aber nicht nur als äußerst fleißiger Balleroberer kann sich Osterhage sehen lassen, mittlerweile schaltet er sich auch häufiger und vor allem sehr effizient ins Offensivspiel seiner Mannschaft ein.

Zudem setzte er vor allem im neuen Jahr schon bemerkenswerte Highlights. Beim 1:1 vor einer Woche gegen den FC Augsburg war er für den kicker der Spieler des Spiels, ebenso am Samstag beim 1:1 in Frankfurt. Zuvor hatte er die kicker-Reporter schon mit einer starken Vorstellung gegen Bremen überzeugt; hier gelang ihm mit feinem Linksschuss ein Treffer, der nun in der ARD bei der Vorstellung zum Tor des Monats auftauchte.

Glanzpunkte häufen sich

Also: Immer häufiger werden die Spiele, in denen Osterhage für Glanzpunkte sorgt. Längst hat er sich festgespielt im Team mit überragender Laufleistung zwischen den Strafräumen, wird immer selbstbewusster und ergreift viel häufiger als zuvor die Initiative.

"Er war schon immer sehr laufstark; in diesem Jahr ist hinzugekommen, dass er am Ball viel ruhiger geworden ist und die Kugel nur sehr selten verliert", lobt Trainer Thomas Letsch. Logisch, dass mittlerweile auch andere Klubs auf den Mittelfeldmann aufmerksam geworden sind, der 2021 von Borussia Dortmund II nach Bochum kam und dessen Vertrag bis 2026 läuft.

In Bochum ist er nahezu unverzichtbar: Seit dem zehnten Spieltag hat Osterhage sich festgespielt im Team und seither keine Minute mehr verpasst. "In dieser Verfassung", lobt Letsch, "ist er aus der Mannschaft gar nicht wegzudenken."