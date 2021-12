Osnabrücks später K.o. - Scherning: "Bitter, so zu verlieren"

Über die komplette Spielzeit bot der VfL Osnabrück dem Ligaprimus einen offenen Schlagabtausch, unterlag aber in letzter Sekunde in Magdeburg mit 1:2. Nicht nur der starke Keeper Philipp Kühn haderte mit der Entstehung der Entscheidung.

"Wir können vor dem Elfmeter mehrfach klären", sagte Kühn bei 'MagentaSport', "und dann so eine Scheiße …" Kühn selbst parierte zunächst den Schuss des zuvor eingewechselten Magdeburgers Sebastian Jakubiak aus kurzer Distanz glänzend. Doch letztendlich bekam die VfL-Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Maurice Trapp wusste sich gegen Florian Kath nur mit einem Foul zu behelfen. Denn fälligen Strafstoß durch Magdeburgs Baris Atik parierte Kühn, gegen den Nachschuss war er dann aber machtlos (90.).

Scherning: "Da bin ich erst einmal stolz darauf"

"Das ist für uns bitter, hier so zu verlieren", sagte denn auch Osnabrücks Coach Daniel Scherning auf der Pressekonferenz. "Wir haben ein tolles Spiel abgeliefert und hätten aus meiner Sicht ein Unentschieden verdient gehabt." Trotz der ersten Enttäuschung richtete Scherning seinen Blick aber auch auf die positiven Aspekte: "Wir haben eine gute Leistung gegen eine richtig, richtig starke Mannschaft abgeliefert und da bin ich erst einmal stolz darauf", sagte der VfL-Coach.

Scherning haderte aber nicht nur mit der mangelnden Chancenverwertung seines Teams und dem Zustandekommen des entscheidenden Tores. Sondern auch mit einer Situation Mitte der zweiten Hälfte, als Magdeburgs Torschütze Luca Schuler Ulrich Taffertshofer mit den Stollen am Oberschenkel traf. Schiedsrichter Robert Schröder zeigte dem bereits verwarnten Sünder nicht die Gelbe Karte, sondern ermahnte ihn nur eindringlich. Eine Rücksichtnahme, die Scherning nicht nachvollziehen konnte. "Mit Gelb-Rot wäre das Momentum vielleicht auf unsere Seite gerückt."

Taffertshofer: "Da fehlen mir jegliche Worte"

Auch der Gefoulte selbst verstand die Welt nicht mehr. "Wenn ich meinen Oberschenkel anschaue, wo von der Hälfte bis zum Knie Kratzspuren zu sehen sind, dann ist das nicht nur Gelb, sondern eine Rote Karte", sagte er im klubeigenen TV. "Da fehlen mir jegliche Worte. Ich bin auch ein Spieler, der gerne mal hart spielt, aber wenn ich sowas sehe, da fällt mir nichts mehr dazu ein." Die Niederlage wollte der Mittelfeldspieler aber nicht an der Situation festmachen. "Wir haben mal wieder viele Chancen liegen lassen, das müssen wir uns ankreiden lassen", gestand er ein. Zudem hätte sich das Team vor dem 1:2 "cleverer verhalten müssen, dann fahren wir zumindest mit einem Punkt nach Hause."

So stand der VfL am Ende mit komplett leeren Händen da. Durch die Siege der Konkurrenten ist der Rückstand auf die Aufstiegsränge auf sechs Punkte angewachsen. Am nächsten Spieltag steht für die Lila-Weißen zum sportlichen Abschluss des Jahres 2021 die Auswärtsfahrt nach Duisburg (Sonntag, 14 Uhr) an.