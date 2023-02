Osnabrücks Poker um Top-Scorer Simakala läuft

Drittligist VfL Osnabrück will mit seinem Top-Torjäger Ba-Muaka Simakala verlängern. Beim Gastspiel in Ingolstadt am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlt der 26-Jährige dennoch. Abseits vom Personal läuft es beim Team der Stunde in der 3. Liga.

Am Mittwoch feierte man in Osnabrück ein besonderes Debüt: Zum ersten Mal trainierte der VfL auf seinem neuen Trainingsplatz am Schinkelberg. Nach jahrelangem Hin und Her hatte die Stadt erst im vergangenen Jahr einer Finanzierung des Grüns, das mit Rasenheizung sowie Flutlicht ausgestattet ist und dem Drittligisten endlich bessere Trainingsbedingungen ermöglicht, zugestimmt. "Das ist ein besonderer Tag für uns", freute sich Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

VfL will Siegesserie ausbauen

Auch sportlich läuft es an der Bremer Brücke: Sechs Siege in Folge feierte das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger zuletzt. Nachdem der VfL nach dem 15. Spieltag nach der 1:4-Pleite bei der SV Elversberg mit 16 Punkten auf den vorletzten Nicht-Abstiegsplatz zurückgefallen war, liegen die Osnabrücker mittlerweile nur noch fünf Punkte hinter Platz drei, den derzeit die zweite Mannschaft des SC Freiburg innehat. Beim Verfolgerduell in Ingolstadt möchten die Osnabrücker den Rückstand zur Spitze weiter verkürzen.

Fünfte Gelbe: Simakala fehlt in Ingolstadt

Verzichten muss Erfolgscoach Schweinsteiger dabei auf die verletzten Sören Bertram und Emeka Oduah. Zudem kann der VfL-Trainer nicht auf seinen Top-Scorer Ba-Muaka Simakala zurückgreifen. Der 26-Jährige fehlt wegen einer Gelbsperre, der Stürmer hatte beim 3:1-Heimsieg über Aue am Wochenende seine fünfte Gelbe Karte gesehen.

Der Tabellensiebte will mit Simakala verlängern, dessen Vertrag in Osnabrück im Sommer ausläuft. In der laufenden Spielzeit war der Torjäger an 15 Treffern (neun Tore und sechs Assists) direkt beteiligt.