Osnabrücks Höhenflug hält mit Derbysieg an - SVM-Teilerfolg bei Middendorp-Comeback

Osnabrücks Höhenflug hält an, der VfL gewann auch das Derby gegen das neue Schlusslicht Oldenburg. Ernst Middendorp kam bei seinem Meppen-Debüt zu einem Remis beim Spitzenreiter Elversberg. Aue halfen zwei Elfmeter beim Sieg gegen Essen. 1860 verspielte ein 2:0 in Duisburg.

Das richtungsweisende Niedersachsenderby am Samstag an der ausverkauften Bremer Brücke ging mit 2:0 an Osnabrück. Die Lila-Weißen fuhren im elften Spiel seit dem 6. November 2022 den zehnten Sieg ein und behalten die Aufstiegsränge im Blick, Oldenburg dagegen setzte im Spiel eins nach Dario Fossi die Sieglosserie von nun acht Spielen mit nur zwei Zählern fort und ist auf dem letzten Platz angekommen. Simakala kurz vor und Traoré kurz nach der Pause brachten den VfL in die Spur.

In einem weiteren Duell "Oben gegen unten" musste sich der souveräne Tabellenführer Elversberg gegen Meppen, das die Rote Laterne abgab, mit einem 2:2 begnügen. Trainerfuchs Ernst Middendorp feierte damit einen gelungenen Einstand bei den Emsländern, obwohl sein neues Team schon nach 13 Minuten hintenlag. Blacha (15.) und Hemlein (25.) drehten die Partie, ehe Fellhauer den wilden ersten Durchgang mit dem 2:2 abschloss. Elversberg beendete das Spiel in Unterzahl (Sickinger, Gelb-Rot, 83.).

Auch in Bayreuth stand ein Duell der Gegensätze an, die SpVgg unterlag dabei dem SV Waldhof mit 1:3. Mannheim, ohne den gesundheitlich angeschlagenen Trainer Christian Neidhart, führte bis kurz vor der Pause 2:0, ehe Ziereis mit dem Anschlusstreffer für Spannung sorgte. Die nahm gegen das am Ende dezimierte Bayreuth (Weber, 87., Rot) Ekincier kurz vor Schluss. Mannheim besserte mit dem Dreier seine Auswärtsbilanz mit den Zählern 9, 10 und 11 in 13 Partien und macht weiter Druck im Aufstiegsrennen.

In letzter Minute schluckte Zwickau den Ausgleich in Köln, verpasste es nach dem 2:1 gegen Verl, erstmals in der Saison zwei Dreier am Stück einzufahren und bleibt auf einem Abstiegsplatz.

Für Aue galt es, die Niederlage im Sachsenderby in Dresden zu verdauen: Das ist mit dem 2:1 gegen Essen gelungen. Zwei Nazarov-Elfmeter sorgten für den Erfolg. Den hatte 1860 in Duisburg im Spiel zwei unter dem neuen Trainer Maurizio Jacobacci schon vor Augen, die Löwen verspielten aber ein 2:0 und befinden sich weiter im freien Fall. Der MSV kam durch Hettwer (77.) und Bakir (80.) beim 2:2 noch zu einem Punkt.