Osnabrücks Beermann warnt vor Aue: "Es wird ein harter Gang"

Am Samstag empfängt der VfL Osnabrück ein wieder erstarktes Erzgebirge Aue. VfL-Verteidiger Beermann warnt, zeigt sich aber optimistisch, die eigene Siegesserie aufrechterhalten zu können.

Geht mit dem Rückenwind von fünf Siegen in Serie in die Partie am Wochenende: Timo Beermann. IMAGO/osnapix