Osnabrücker Enttäuschung nach Niederlage: "Als Mannschaft vergeigt"

Eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben und nach sieben Siegen in Serie wieder verloren. Der Frust nach dem späten 2:3 gegen Bayreuth war groß beim VfL Osnabrück, Trainer Tobias Schweinsteiger sah die Verantwortung aber besonders bei sich selbst.

Die Siegesserie ist vorbei: Nach sieben Spielen in Folge ging der VfL Osnabrück vor heimischen Publikum gegen Bayreuth erstmals in diesem Jahr nicht mit drei Punkten vom Feld, dabei hatte alles so gut begonnen.

Nach gerade einmal zehn Minuten brachte Robert Tesche die Lila-Weißen vor über 12.000 Anhängern in Front, fünf Minuten nach dem Seitenwechsel stellte Erik Engelhardt nach Vorarbeit von Ba-Muaka Simakala auf 2:0 (50.).

Die Voraussetzungen für die Feierlichkeiten waren gegeben, als dann auch noch Jubilar Marc Heider, der sein 300. Drittligaspiel feiern konnte, in die Partie kam und die Bremer Brücke zum Jubeln brachte. Zum Leidwesen des Routiniers entwickelte sich dann aber in der Folge eher ein Alptraum für die Niedersachsen, denn Bayreuth kam zurück - und wie. Fenninger (76.), Zejnullahu (86.) und Diawusie (90. +3) drehten das Spiel für die "Altstadt". Dementsprechend angefressen zeigte sich dann auch Trainer Tobias Schweinsteiger im Anschluss an die 2:3-Niederlage. "Riesige Enttäuschung", herrsche in ihm vor, "besonders von mir selbst", gab der ehemalige Profi am "Magenta-Sport"-Mikrofon zu Protokoll.

Die Niederlage geht zu 100 Prozent auf meine Kappe. Tobias Schweinsteiger

Er habe nicht die richtigen Entscheidungen getroffen und in der Kabine nicht die richtigen Worte gefunden, warf er sich selbst vor. "Die Niederlage geht zu 100 Prozent auf meine Kappe", erklärte Schweinsteiger. Eine Niederlage, die so nicht hätte sein müssen, hatte Osnabrück doch auch nach dem späten 2:2 noch einmal die Chance selbst in Führung zu gehen. Ausgerechnet Jubilar Heider, der bereits kurz nach seiner Einwechslung am Aluminium gescheitert war (68.), verpasste die Entscheidung zu Gunsten seiner Farben (88.). "Es ist natürlich ärgerlich, dass die beiden Schüsse nicht reingehen. Wobei ich glaube, dass dem zweiten Abschluss ein Handspiel vorherging", monierte der Routinier.

Elfmeter-Aufreger zählt nicht als Ausrede

Tatsächlich spielte Bayreuths Cemal Kaymaz den Ball vor Heiders zweiten Alu-Treffer klar mit der Hand, die Pfeife von Schiedsrichter Lars Erbst blieb allerdings stumm. In der Bewertung der Aktion herrschte bei beiden Trainern (Bayreuths Trainer Thomas Kleine: "Dachte auch, dass er ihn pfeift") Einigkeit, als Ausrede wollte Schweinsteiger den Aufreger aber nicht gelten lassen. "Klarer Elfmeter", sagte der 40-Jährige zur Situation, "aber wir müssen trotzdem danach das Tor machen, wir müssen vorher die Tore machen."

Sein Team hätte besseren Fußball spielen müssen. "Das war heute zu wenig und das geht von mir aus", so Schweinsteiger. In diesem Punkt widersprach Heider seinem vier Jahre älteren Coach dann doch. "Wir haben leider nicht bis zum Schluss die richtigen Wege gemacht, um dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Das Spiel haben wir heute als Mannschaft vergeigt."

Die Chance auf den nächsten Sieg hat der VfL am kommenden Wochenende (Samstag, 14 Uhr), dann geht es erneut vor heimischen Publikum im Top-Spiel gegen die SV Wehen Wiesbaden.