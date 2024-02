Osnabrück zieht LASK-Profi Goiginger an Land

Am Deadline Day ist auch der VfL Osnabrück noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat mit dem Österreicher Thomas Goiginger einen international erfahrenen Außenbahnspieler verpflichtet. Der 30-Jährige nimmt bereits heute am Vormittagstraining der Niedersachsen teil, die in der 2. Bundesliga gegen den Abstieg kämpfen.