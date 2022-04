Osnabrück will sich "schütteln" für das Ziel DFB-Pokal

Der VfL Osnabrück musste am Wochenende den Traum vom Aufstieg abhaken, will sich die Saison jedoch nicht schlechtreden lassen. Außerdem gibt es ja noch ein Ziel.

Im vierten Spiel binnen 13 Tagen, dem 1:2 gegen Waldhof Mannheim, blieb der VfL Osnabrück erstmals im Jahr 2022 deutlich unter seiner Leistungsgrenze. Das geballte Programm wollte Lukas Kunze jedoch nicht als Ausrede zählen lassen. "Wir haben es einfach über 90 Minuten nicht gut gemacht. Der Gegner war in den entscheidenden Situationen agiler", sagte der 23-jährige Mittelfeldspieler. Sein Trainer meinte: "Wir waren nicht so präsent, nicht so gedankenschnell wie sonst."

Schwer wogen die Ausfälle im Defensivzentrum: Seit die Routiniers Uli Taffertshofer und Timo Beermann wegen Verletzungen fehlen, kassierte der VfL in vier Spielen neun Gegentore, und mangels weiterer Innenverteidiger quälte sich Maurice Trapp in Halle (3:3) und nun gegen Mannheim angeschlagen über die Runden, musste aber am Samstag ausgewechselt werden.

"Unsere Entwicklung wird weitergehen"

Ausgerechnet nach dem ausgerufenen "Endlich-wieder"-Spiel, bei dem 14.248 Zuschauer ohne Corona-Beschränkungen für eine großartige Atmosphäre sorgten, musste die Mannschaft von Daniel Scherning also den Traum vom Aufstieg abhaken, die Chance selbst auf Rang 3 ist wohl nur noch theoretischer Natur.

"Die Enttäuschung ist groß, die Leistung hat einfach nicht gereicht", sagte der Coach, der sich die Saison nach dem Neuaufbau in Führung und Mannschaft jedoch nicht schlechtreden lassen will: "Wir spielen eine gute Saison und haben durch unsere positiven Entwicklungen Erwartungen geweckt, die wir noch nicht ganz erfüllen können. Da fehlen uns noch Reife und Erfahrung, aber diese Rückschläge sind Teil unserer Entwicklung, die weitergehen wird."

Zunächst gilt es, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. Schließlich gibt es ja noch ein Ziel: "Wir wollen nächste Saison DFB-Pokal spielen, also werden wir uns jetzt schütteln", gab Scherning die Richtung vor. Dafür braucht der VfL Platz 4, den aktuell der punktgleiche TSV 1860 München belegt.

