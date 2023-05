Osnabrück: "Wer uns abschreibt, könnte überrascht werden"

Durch das 2:2 gegen den SV Meppen hat der VfL Osnabrück zuletzt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen verloren. Tobias Schweinsteiger bleibt dennoch optimistisch und sendet eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Während die Konkurrenz aus Dresden, Wiesbaden und Saarbrücken in der vergangenen Woche dreifach punktete, kam der VfL Osnabrück zuhause nicht über ein 2:2 gegen den SV Meppen hinaus. "Die Enttäuschung hat zwei Tage angedauert", blickte Tobias Schweinsteiger gegenüber vereinseigenen Medien zurück. "Als wir uns am Mittwoch hier wieder zusammengefunden haben, haben wir aber schon auf Köln geblickt und versucht, das abzuhaken."

Durch den Patzer hat der VfL den direkten Anschluss an den Aufstiegs- und Relegationsplatz verloren. Zwei Punkte fehlen zwei Spieltage vor Schluss auf Dynamo und den SVWW, einer auf den FCS.

Doch dass man an der Bremer Brücke nach 36 Spieltagen überhaupt noch vom Aufstieg träumen darf, hatte sich lange Zeit nicht unbedingt angedeutet. "Wir kommen nicht aus der Lage, dass wir ein Punktepolster hatten. Wir holen seit dem Winter fast 2,3 Punkte pro Spiel, was brutal ist. Wir mussten aufholen."

Trotz des Punktverlusts der vergangenen Woche blieb der Coach optimistisch und sandte eine Kampansage an die Konkurrenz: "Eins sollte man halt nicht machen und das ist, uns abzuschreiben. Das werden wir auf alle Fälle überhaupt nicht machen. Wer das macht, der könnte überrascht werden. Das ist auch ein Anreiz für uns, alle anderen zu überraschen."

Osnabrück musste zuletzt nachlegen: "War schon Druck"

Ein Vorteil aus Schweinsteigers Sicht an diesem Spieltag: Osnabrück legt bereits am Samstag (14 Uhr) bei Viktoria Köln vor. "Jetzt am Wochenende war es schon Druck, wenn die anderen Mannschaften ihre Spiele gewinnen und du weißt, selbst ein Unentschieden ist ein Punktverlust", blickte der Coach zurück. Nun können die Osnabrücker den Druck aufbauen.

Für den Gegner aus Köln geht es zwar um nichts mehr, doch Schweinsteiger betont: "Das ist für mich ein Top-Team, das leider die drei Niederlagen am Anfang der Rückserie hatte und da ein bisschen abgefallen ist von dem Zug, der vorne wegmarschiert ist." Die Osnabrücker sprangen dagegen auf diesen Zug auf. "Jetzt wollen wir natürlich dranbleiben, in Köln punkten und dann noch einmal ein spannendes Spiel gegen Dortmund haben."

Verzichten muss der VfL auf Yigit Karademir, Kevin Wiethaup (helfen beide bei der U19 aus), Sören Bertram (Schien- und Wadenbeinbruch), Emeka Oduah (Halswirbelsäulenverletzung) und Leandro Putaro (Magen-Darm). Auch Manuel Haas (Rücken), der am Sonntag erstmals wieder trainieren soll, und Torwart Laurenz Beckmeyer (aktuell im individuellen Training), der in der kommenden Woche einsteigt, werden noch fehlen.